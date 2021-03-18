 Тухель: Ніхто не захоче грати проти Челсі у чвертьфіналі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Вчора 23:59 1083
Вільярреал – Динамо: Де дивитися матч Ліги Європи
Сьогодні 09:05 2467
Шахтар – Рома: Де дивитися матч Ліги Європи
Сьогодні 08:17 3214
Шахтар прийме Рому, Динамо зіграє з Вільярреалом. Розклад матчів 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 08:11 590
Вільярреал - Динамо: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 02:00 653
Челсі вдруге переміг Атлетіко у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 546
Баварія перемогла Лаціо у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 477
Шахтар - Рома: онлайн-трансляція
Вчора 22:42 4319
Вільярреал - Динамо: онлайн трансляція
Вчора 22:42 2534
Луческу: У Вільярреала більше шансів пройти далі, але ми будемо боротися
Вчора 22:38 454
Блоги
Хто заплатив гравцям Карпат 110 тисяч доларів за здачу гри? Журналіст звернувся до Ярославського
Хто заплатив гравцям Карпат 110 тисяч доларів за здачу гри? Журналіст звернувся до Ярославського Андрій Твердохліб
16.03.2021 23:04 1750 3
Відео дня. Українські тенісисти продемонстрували неабияку футбольну майстерність
Відео дня. Українські тенісисти продемонстрували неабияку футбольну майстерність Андрій Твердохліб
16.03.2021 21:48 575
Жахлива травма в матчі українських команд: юний футболіст може завершити кар'єру
Жахлива травма в матчі українських команд: юний футболіст може завершити кар'єру Андрій Твердохліб
16.03.2021 17:58 6184 2
Ідіот, дурак, пішов на ***. Що Лучано Лучі пише в чаті арбітрів про футболістів і президентів клубів
Ідіот, дурак, пішов на ***. Що Лучано Лучі пише в чаті арбітрів про футболістів і президентів клубів Valeriy Ruchka
15.03.2021 19:52 2305
За високі досягнення: чиновники призначили спортсменам 30 грн стипендії
За високі досягнення: чиновники призначили спортсменам 30 грн стипендії Valeriy Ruchka
15.03.2021 18:37 3805 1
Де можна побачити перший контракт Кличка
Де можна побачити перший контракт Кличка Valeriy Ruchka
15.03.2021 08:48 7204
Дівчина дня. Українська журналістка Ольга Каленчук заворожила італійську публіку
Дівчина дня. Українська журналістка Ольга Каленчук заворожила італійську публіку Андрій Твердохліб
15.03.2021 01:07 9400
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі Андрій Твердохліб
14.03.2021 23:12 900
Космос! Ламела забив знущальний гол рабоною в дербі з Арсеналом
Космос! Ламела забив знущальний гол рабоною в дербі з Арсеналом Андрій Твердохліб
14.03.2021 19:31 2969
Сидорчук забив феноменальний гол, не так давно інший футболіст Динамо забивав подібний
Сидорчук забив феноменальний гол, не так давно інший футболіст Динамо забивав подібний Андрій Твердохліб
14.03.2021 19:16 3153
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:13 Футбол Баварія встановила новий рекорд Ліги чемпіонів 43
10:00 Футбол Баварія - Лаціо 2:1. Огляд матчу 100
09:48 Футбол Тухель: Ніхто не захоче грати проти Челсі у чвертьфіналі 142
09:31 Хокей Рейнджерс закинув дев'ять шайб Філадельфії, Лос-Анджелес обіграв Сент-Луїс. Результати матчів НХЛ 114
09:17 Футбол Сімеоне пояснив невдачу проти Челсі 612
09:05 Футбол Вільярреал – Динамо: Де дивитися матч Ліги Європи 2467
08:55 Футбол Челсі - Атлетіко 2:0. Огляд матчу 277
08:45 Баскетбол Вашингтон із Ленем поступився Сакраменто, Даллас обіграв Кліпперс. Результати матчів НБА 298
08:29 Теніс Стаховський та Молчанов вийшли у друге коло парного турніру в Італії 341
08:17 Футбол Шахтар – Рома: Де дивитися матч Ліги Європи 3214
08:11 Футбол Шахтар прийме Рому, Динамо зіграє з Вільярреалом. Розклад матчів 1/8 фіналу Ліги Європи 590
02:00 Футбол Вільярреал - Динамо: анонс і прогноз на матч Ліги Європи 653
00:07 Футбол Захисник Шахтаря захворів на коронавірус 2694
17 Березня 2021
23:59 Футбол Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів 1083
23:56 Футбол Челсі вдруге переміг Атлетіко у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 546
23:52 Футбол Баварія перемогла Лаціо у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 477
23:42 Футбол Баварія - Лаціо 2:1. Відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів 3421
23:41 Футбол Челсі - Атлетіко 2:0. Відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів 4027
23:39 Футбол Капітан Інтера заразився коронавірусом 2198
23:25 Баскетбол Джеймс став співвласником бейсбольного клубу 2312
23:11 Хокей. УХЛ Крижані Вовки - Білий Барс 4:3. Огляд матчу 2579
23:09 Кіберспорт Budivelnyk Gaming - Odessa Gaming: онлайн трансляція. LIVE 1999
23:07 Кіберспорт EBC Dnipro vs Lviv Boars: онлайн трансляція. LIVE 1911
22:55 Футбол Капітан Ювентуса може завершити кар'єру після закінчення сезону 2398
22:52 Кіберспорт EBC Dnipro переграв Ternopil Gaming у чемпіонаті України 2036

Тухель: Ніхто не захоче грати проти Челсі у чвертьфіналі

Сьогодні 09:48 142 0
Томас Тухель прокоментував перемогу над Атлетіко
Тухель: Ніхто не захоче грати проти Челсі у чвертьфіналі
#Тухель, #Челсі

Джерело - uefa.com.

Головний тренер Челсі Томас Тухель оцінив перемогу над Атлетіко в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"Завжди можемо покластися на силову гру, якщо щось не заладиться в атаці. Ми не боїмося застосовувати силову боротьбу, якщо не вдається знаходити рішення в нападі. Ми отримали задоволення від боротьби. Хлопці були націлені на результат. Ми жадали цієї перемоги.

Такі результати заряджають упевненістю. Починаєш думати, що можеш досягти чогось особливого. Упевнений, що ніхто не захоче грати проти нас у чвертьфіналі. Буде непросто, але нам нема чого боятися — ми добре підготуємося до нового протистояння", — заявив Тухель.

Нагадаємо, Челсі вдруге переміг Атлетіко у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Коментарі ()