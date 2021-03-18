Тухель: Ніхто не захоче грати проти Челсі у чвертьфіналі

Головний тренер Челсі Томас Тухель оцінив перемогу над Атлетіко в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"Завжди можемо покластися на силову гру, якщо щось не заладиться в атаці. Ми не боїмося застосовувати силову боротьбу, якщо не вдається знаходити рішення в нападі. Ми отримали задоволення від боротьби. Хлопці були націлені на результат. Ми жадали цієї перемоги.

Такі результати заряджають упевненістю. Починаєш думати, що можеш досягти чогось особливого. Упевнений, що ніхто не захоче грати проти нас у чвертьфіналі. Буде непросто, але нам нема чого боятися — ми добре підготуємося до нового протистояння", — заявив Тухель.