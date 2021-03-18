Сімеоне пояснив невдачу проти Челсі

Челсі заслужив перемогу над Атлетіко в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Дієго Сімеоне.

"Суперник заслужив перемогу за сумою двох матчів. Перший матч вийшов рівним, але вони забили м'яч. Челсі зіграв краще за нас і заслужено взяв верх. Ми намагалися знайти можливість для голу, але не змогли цього зробити, незважаючи на всі зусилля.

Роздратування гравців можна зрозуміти, коли їх прибирають з поля. Ми намагалися змінити гру в нападі і по-іншому будувати свої атаки. Я не шукаю виправдань. Суперник зіграв краще. Потрібно привітати їх, винести урок і рухатися далі.

Ми високо пресингували, але відібрати м'яч не могли. Намагалися поміняти схему гри, намагалися тиснути, але їм вдалося з цим впоратися. Суперник був просто краще за нас. Додати тут нічого. Нам потрібно додавати.

Легко махати кулаками після бійки. Тепер вже нема про що шкодувати — протистояння завершилося. Я радий тому, як сьогодні зіграв Жоау Феліш. Хотіли продовжити боротьбу, але в цій Лізі чемпіонів ми грали недостатньо добре", — вважає Сімеоне.