Вільярреал - Динамо 2:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершується. Динамо слідом за Шахтарем поступається у матчі-відповіді і вилітає з Ліги Європи.

90' Дві хвилини додав арбітр до основного часу.

88' Баена пробив з дальньої дистанції, але не влучив у площину воріт.

86' Попов успішно зіграв у підкаті проти Педраси біля свого штрафного майданчика.

84' Дві заміни від Мірчі Луческу. Замість Сироти виходить Попов, а замість Миколенка з'являється Сідклей.

82' Де Пена пробивав зі штрафного майданчика через себе, уругваєць влучив у ворота, але прямо у руки Асенхо.

80' Баена виконав проникаючу передачу в штрафний майданчик, але Коста до м'яча не встиг.

78' Гаспар пройшов по правому флангу і вирішив виконати навіс, але передача виявилася дуже неточною.

76' Подвійна заміни у Вільярреала. Коста змінює Трігероса, а замість Морено з'являється Раба.

74' Вільярреал контролює м'яч на своїй половині поля і не намагається йти вперед, а у Динамо вже немає сил пресингувати.

72' Продовжує Вільярреал домінувати на полі, у Динамо нічого не виходить в атаці.

70' Заміна у складі господарів. Замість Чуквезе виходить Баена.

68' Кендзьора виконав передачу на Супрягу, однак Владислав не зміг належним чином обробити м'яч, допустивши втрату.

66' Подвійна заміна від Луческу. Замість Андрієвського і Родрігеса виходять Шепелєв і Леднєв.

64' Подвійна заміна у Вільярреала. Замість Бакки та Фойта виходять Піно і Гаспар.

62' Чуквезе виконував подачу з кутового, але Забарний вибив м'яч подалі.

60' Багато порушень правил в останні хвилини. Ось зараз Чуквезе збив Миколенка.

58' Андрієвський з-за меж штрафного майданчику пробивав, але влучив у руки голкіперу.

56' Супряга збив Морі на чужій половині поля. Штрафний для Вільярреалу.

54' Сидорчук прострілив з правого флангу, м'яч влучив у Альбіоля, але Асенхо забрав м'яч у руки.

52' Педраса прострілив у штрафнй майданчик з лівого краю, але першим на м'ячі був Бущан.

50' Морено пробив по воротах зі штрафного майданчика після передачі з лівого флангу, але в площину воріт він не влучив.

48' У перерві відбулася заміна в складі Динамо. Замість Віктора Циганкова на поле вийшов Владислав Супряга.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Вільярреал упевнено перемагає Динамо. Кияни не створили жодного гольового моменту за 45 хвилин.

43' Парехо зірвав контратаку Динамо, збивши Буяльського у центрі поля. Жовтка картка для хавбека Вільярреалу.

42' Сидорчук дальній пас виконував на Кендзьору, але передача вийшла засильною і м'яч вийшов за межі поля.

40' Родрігес прийняв м'яч на правому куті штрафного майданчика, а потім пробив з правої удар вийшов дуже неточним.

38' Після забитого голу господарі продовжують контролювати м'яч.

36' Гол! Вільярреал подвоює перевагу. Отримав Морено м'яч у штрафному майданчику на правому краї, змістився ближче до центру і пробив - м'яч рикошетом від Забарного залетів у ворота.

35' Чуквезе не зміг пробити з меж штрафного майданчика після пасу від Бакки, завадив Миколенко, який вибив м'яч.

33' Надійно діє на виході Георгій Бущан, забираючи м'яч після подачі Бакки з правого флангу.

31' Ще один кутовий виконували гравці Вільярреалу, до удару справа не дійшла, але на підборі перші іспанці.

29' Парехо виконував подачу з кутового, але у підсумку Бущан забрав м'яч у руки.

27' Буяльський намагався прорватися по центру, але суддя зафіксував офсайд.

25' Сирота намагався виконати довгу передачу, але Чуквезе перехопив його пас.

23' Відкривався Циганков під передачу, але Родрігес його проігнорував, вирішив самостійно обіграти кількох суперників, у підсумку нападник втратив м'яч..

21' Вільярреал захопив ініціативу і продовжує тиснути на ворота Динамо.

19' Трігерос грубо збив Андрієвського у центрі поля. Суддя розцінив це порушення на жовту картку.

17' Педраса порушив правила у центрі поля, притримавши за футболку Родрігеса.

15' Контролює м'яч Динамо, але до атак справа не доходить.

13' Гол! Вільярреал виходить вперед! Чуквезе виконав навісну передачу у штрафний майданчик, куди увірвався Морено і головою пробив точно в кут воріт.

11' Бакка увірвався у штрафний майданчик правим краєм і пробив з гострого кута, але м'яч полетів вище воріт.

9' Педраса підключився до атаки лівим флангом і прострілив низом у штрафну, але захисники Динамо вибили м'яч подалі.

7' Команди по черзі контролюють м'яч, але до гострих моментів справа не доходить.

5' Карлос Де Пена перехопив м'яч після передачі Парехо, але не зумів розвинути атаку, далеко відпустивши ігровий снаряд.

3' Віктор Циганков відгукнувся на передачу з лівого флангу, виграв боротьбу в повітрі і зробив пас у центр, але Родрігеса випередили захисники Вільярреала.

1' Матч розпочався!

Стали відомі стартові склади команд.

Вільярреал зустрінеться з київським Динамо у другому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Матч відбудеться у четвер, 18 березня, на Ель Мадрігаль. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

У першому поєдинку Динамо безпорадно поступилося Вільярреалу(0:2).