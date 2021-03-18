 Футбол 1 - Шахтар - Рома: дивитися онлайн матч 1/8 фіналу Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Рома 1:2. ОНЛАЙН

Сьогодні 21:00 7714 0
Шахтар - Рома 1:2. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

78' М'яко закидав Антоніо в штрафну на Марлоса, але того випередив Лопес.

77' Подвійна заміна тепер уже від Каштру. Замість Соломона і Мораеса свій ігровий час отримали Дентіньо і Судаков.

76' Заміна від Фонсеки. Замість Педро гру продовжувати буде Стефан Ель-Шаараві.

75' Діагональним пасом Перес шукав у штрафному суперника Майораля, але той не зумів обробити м'яч і випустив його за межі поля.

74' У розріз віддавав Соломон в штрафну на Мораеса, але тому пробити по воротах в силовій боротьбі не дозволив Манчіні.

72' Гол! Рома вхиодить вперед! Увірвався в штрафну суперника Перес після пасу від Педро, обіграв Трубіна, але замість удару віддав поперек на Майораля, який витримав паузу і відправив сферу вже в порожні ворота.

71' М'яко закинув Калафьорі в штрафну на Майораля, але м'яч на виході забрав в руки Трубін.

69' Після навісу з флангу від Матвієнка намагався пробити з меж штрафного Марлос, але Манчіні його випередив і виніс м'яч в аут.

67' Прорвався до штрафного суперника Соломон і віддав вперед на Антоніо, але перехопив м'яч у підкаті Кумбулла.

65' Відібрав м'яч перед чужим штрафним Марлос і тут же покотив в штрафну на Мораеса, але тому пробити не дозволив Манчіні.

63' Накрутив суперника на фланзі Коноплянка і пробив низом у дальній кут, але в стрибку Лопес перевів м'яч на кутовий.

61' Заміна у складі Шахтаря. Євген Коноплянка вийшов замість Алана Патріка.

59' ГООООЛ! Шахтар відіграє один гол! З правого флангу пішла подача на дальню штангу, де виграв верх Патрік і скинув головою в центр, де в падінні вколотив Мораес м'яч у порожній кут воріт.

58' Потрійна заміна від Роми. Замість Карсдорпа, Спінаццоли та Діавари на поле вийшли Пеллегріні, Перес і Калафьорі.

57' У грубому підкаті на фланзі Карсдорп зніс Тете. Суддя розцінив це порушення на жовту картку.

56' Змістився з лівого флангу в центр Педро і пробив після пасу від Майораля, але не влучив він у площину воріт.

55' Алан Патрік обрізався у центрі поля і збив Діавару, Рома продовжила атаку, але бразилець отримав відкладену жовту картку.

53' Отримав по ногах на своїй половині поля Вітао від Вільяра. Штрафний удар виконуватимуть гравці Шахтаря.

51' У розріз віддавав Вільяр в штрафну на Педро, але вийшов з воріт Трубін і виявився першим на м'ячі.

49' Тепер шанси "гірників" на успіх знизилися до нуля. Аж 5 голів потрібно забивати Шахтарю, щоб пройти далі.

48' Гол! Рома виходить вперед! Прорвався до штрафного суперника на швидкості Вільяр і пробив низом по воротах. Відбив ногою перед собою Трубін, але першим на добиванні виявився Майораль, який головою відправив снаряд вже в порожні ворота.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Команди не створили явних гольових моментів, тому рахунок на табло закономірний.

45' М'яко закинув у штрафну суперника Антоніо, але м'яч полетів надто сильно і виявився в руках голкіпера.

45' Три хвилини додав арбітр до першого тайму.

44' Змістився з лівого флангу до лінії штрафної Соломон і пробив у дальній кут, але точності йому явно не вистачило.

43' По флангу закинув Додо на хід Тете, але той в боротьбі зі Спінаццолою випустив м'яч в аут.

41' Отримав по ногах на фланзі Кумбулла від Тете в підкаті. Суудя все бачив і зафіксував порушення правил.

39' Увірвався в штрафну суперника на швидкості Антоніо і впав в боротьбі з Діавара, але суддя показав жовту картку за симуляцію бразильцю.

38' Вискакував один на один з голкіпером Майораль після закидання від Вільяр, але на виході грамотно зіграв Трубін і виніс м'яч ногами.

36' Мораес пробив головю після навісу від Соломона, але м'яч полетів поруч з ближньою штангою.

34' Ібаньєс отримав невелике пошкодження, пауза в нашому матчі.

32' Віддавав з флангу Соломон в штрафну на Антоніо, але того грамотно корпусом від м'яча відтіснив Ібаньєс.

31' Зачепився за м'яч перед чужій штрафній Антоніо і тут же п'ятою віддав на Мораеса, але цей пас перехопив Ібаньєс.

29' Змістився з флангу в центр Патрік і пробив метрів з двадцяти, але м'яч став легкою здобиччю для голкіпера.

27' По флангу Матвієнко закинув на хід Соломону, але м'яч від ноги Карсдорпа полетів за бокову лінію.

25' Ібанез дуже грубо зіграв проти Соломона у центрі поля. Жовта картка для гравця Роми.

23' Зачепився за м'яч в центрі поля Мораес і скинув на хід Тете, але цей пас прочитав Кумбулла і перехопив сферу.

21' Тікав по флангу Соломон після пасу від Матвієнка, але випустив він м'яч в боротьбі із захисником за межі поля.

19' По флангу віддавав Спінаццола на хід Пересу, але той не зрозумів задумки партнера і не пішов на м'яч.

17' Діагональну передачу виконував Патрік на лівий фланг, куди вривався Матвієнко, але його випередив Спінаццола і виніс м'яч в аут.

15' Ібаньєс і Кумбулла зіткнулися головами, але згодом обидва піднялися і продовжили матч.

14' Пішла подача з корнера, але римляни без проблем відбилися.

13' Додо прострілював у центр штрафного, але удар Патріка був заблокований. Кутовий на користь Шахтаря.

11' Проривався по флангу Тете після закидання від Додо, але порушив він правила у боротьбі проти Спінаццоли.

9' Кривцов дальній пас виконував у штрафну на Мораеса, але Лопес вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

7' У центрі поля отримав по ногах Соломон від Переса. Штрафний удар виконають футболісти Шахтаря.

6' Міг утікати на ворота суперника Майораль після закидання від Вільяра, але Трубін вийшов з воріт і вибив м'яч подалі.

4' Шахтар володіє ініціативою на перших хвилинах, але до атак справа не доходить.

2' У центрі поля у верховій боротьбі проти Майораля порушив правила Патрік. Штрафний удар виконувати будуть гості.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи.

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд.

Донецький Шахтар прийматиме Рому у другому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Матч відбудеться в четвер, 18 березня, на НСК Олімпійський. Початок о 19:55 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 19:45.

У першому поєдинку Рома розгромила Шахтар(3:0).

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