 Луческу: У Вільярреала більше шансів пройти далі, але ми будемо боротися | Футбол | Champion.com.ua
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Луческу: У Вільярреала більше шансів пройти далі, але ми будемо боротися

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#Динамо, #Вільярреал, #Луческу

Джерело - ФК Динамо.

У Вільярреалі виступають гравці з величезним досвідом, який не можна порівнювати з гравцями Динамо на цьому етапі. 

Про це заявив наставник киян Мірча Луческу.

"Що має статися, щоб Динамо пройшло далі? Гадаю, це буде матч між двома гідними командами. Вільярреал краще відіграв перший матч. Ми програли через кутовий, через брак уваги й досвіду гри на такому рівні. У Вільярреалі виступають гравці з величезним досвідом, який не можна порівнювати з гравцями Динамо на цьому етапі. У нас молоді футболісти, але вони дуже амбітні, грають із великим ентузіазмом. Тому ми зробимо все можливе, щоб пройти до наступного раунду.

Який  план на гру, адже Динамо необхідно забивати? Перед нами - сильна команда з величезним досвідом. Не будемо казати про план на гру заздалегідь, подивимося завтра. Це важливий матч. Звичайно, Вільярреал зараз фаворит, але і ми будемо грати до останньої хвилини. У Вільярреалі грають футболісти високого рівня - це Морено, Педраса, Трігерос, Альбіоль, Парехо. Але у нас немає страху перед ними, ми вже познайомилися з цим опонентом. Постараємося зробити все, щоб перемогти. Це правда, що у Вільярреала більше шансів пройти далі, але ми будемо боротися", - зазначив Луческу.

Раніше, Обамеянг запропонував Арсеналу придбати форварда, яким цікавилося Динамо.

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