Капітан Інтера заразився коронавірусом

Джерело - sport.ua.
Капітан і основний воротар команди Інтер Самір Ханданович здав позитивний тест на коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
36-річний словенець вже відправлений на самоізоляцію.
Це другий поспіль випадок коронавірусу в команді. Вчора хворобу виявили у захисника Даніло Д'Амброзіо. Після цього вся команда здала позачергові тести, і у Хандановича також була виявлена хвороба.
У нинішньому сезоні Ханданович провів 37 матчів за Інтер у всіх турнірах, в яких пропустив 39 голів і 10 разів залишав свої ворота в недоторканності.
Інтер лідирує в турнірній таблиці Серії А з 9-очковою перевагою над найближчим переслідувачем, Міланом. У неділю, 21 березня, команда Антоніо Конте вдома зіграє з Сассуоло.