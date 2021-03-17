Капітан Інтера заразився коронавірусом

Ханданович вже відправлений на самоізоляцію

Капітан і основний воротар команди Інтер Самір Ханданович здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

36-річний словенець вже відправлений на самоізоляцію.

Це другий поспіль випадок коронавірусу в команді. Вчора хворобу виявили у захисника Даніло Д'Амброзіо. Після цього вся команда здала позачергові тести, і у Хандановича також була виявлена ​​хвороба.

У нинішньому сезоні Ханданович провів 37 матчів за Інтер у всіх турнірах, в яких пропустив 39 голів і 10 разів залишав свої ворота в недоторканності.

Інтер лідирує в турнірній таблиці Серії А з 9-очковою перевагою над найближчим переслідувачем, Міланом. У неділю, 21 березня, команда Антоніо Конте вдома зіграє з Сассуоло.