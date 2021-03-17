Рома з Джеко вирушила на матч Ліги Європи з Шахтарем

Всього Пауло Фонсека взяв з собою 20 футболістів

Джерело - Чемпіон.

Рома в складі 20 футболістів вирушила до Києва на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи з Шахтарем.

Про це повідомляє пресслужба римського клубу.

Поєдинок відбудеться завтра на НСК Олімпійський.

Відправився в делегації римлян в Україні також нападник Едін Джеко, який лише нещодавно повернувся до тренувань в загальній групі . Весь матч в Італії він провів на лавці запасних.

Водночас зустріч пропустять захисник Кріс Смоллінг і півзахисник Генріх Мхітарян - англієць і вірменин продовжують відновлюватися від травм.

Завтрашній матч в Києві стартує о 19:55. Першу зустріч Шахтар програв з рахунком 0:3.

Раніше, Тете вірить у вихід Шахтаря у чвертьфінал Ліги Європи.