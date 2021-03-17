Капітан Ювентуса може завершити кар'єру після закінчення сезону

К'єлліні грає за Ювентус з 2005 року

Джерело - Чемпіон.

Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні може завершити професійну кар'єру після закінчення сезону-2020/2021.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

36-річний футболіст схиляється до такого рішення через травму коліна, яка змусила його пропустити велику частину сезону. Відзначається, що К'єлліні також турбує невирішена ситуація з контрактом. Чинна угода захисника з туринським клубом розрахована до літа 2021 року.

К'єлліні грає за Ювентус з 2005 року.

Раніше, Ювентус знайшов заміну Роналду.