Капітан Ювентуса може завершити кар'єру після закінчення сезону

Джерело - Чемпіон.
Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні може завершити професійну кар'єру після закінчення сезону-2020/2021.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
36-річний футболіст схиляється до такого рішення через травму коліна, яка змусила його пропустити велику частину сезону. Відзначається, що К'єлліні також турбує невирішена ситуація з контрактом. Чинна угода захисника з туринським клубом розрахована до літа 2021 року.
К'єлліні грає за Ювентус з 2005 року.
Раніше, Ювентус знайшов заміну Роналду.