Барселона готова обміняти Грізманна на Дибалу

Каталонський клуб зацікавлений в нападнику Ювентуса

Каталонська Барселона готова обміняти 29-річного французького форварда Антуана Грізманна на 27-річного аргентинського бомбардира Ювентуса Пауло Дибалу.

Про це повідомляє Calciomercato.

У стані блаугранас вважають, що Дибала, який близький до того, щоб залишити Ювентус, дозволить освіжити лінію атаки команди. Можливому трансферу може перешкодити висока зарплата Грізманна, що не влаштовує Ювентус.

У поточному сезоні Грізманн провів за Барселону 39 матчів у всіх турнірах, де забив 13 м'ячів і віддав 11 результативних передач. Орієнтовна вартість гравця складає €60 мільйонів.

В активі Дибали всього 16 матчів за Ювентус в сезоні, де він забив 3 м'ячі і віддав 2 результативні передачі. Вартість форварда оцінюється в €70 мільйонів.

Раніше, Барселона розгромила Уеску у 27 турі Ла-Ліги.