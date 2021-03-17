 Півзахисник Олімпіка викликаний до збірної Литви | Футбол | Champion.com.ua
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Півзахисник Олімпіка викликаний до збірної Литви

Сьогодні 17:26 310 0
Романовський зможе зіграти три матчі
Півзахисник Олімпіка викликаний до збірної Литви
#Литва, #Олімпік

Джерело - ФК Олімпік.

Литовський півзахисник донецького Олімпіка Даніель Романовський приєднається до національної команди своєї країни на найближчий збір.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Головний тренер литовців Валдас Урбонас викликав Романовського на виїзний товариський поєдинок проти Косова (24 березня) і два матчі у межах відбіркового турніру до ЧС-2022: проти Швейцарії (28 березня, виїзд) і проти Італії (1 квітня, вдома).

Нагадаємо, Олімпік вимагає від УАФ перевірити факти неспортивної поведінки Лучі.

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