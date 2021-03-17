Аль-Садд запропонував Хаві новий контракт

Джерело - Чемпіон.
Аль-Садд запропонував новий контракт головному тренера Хаві Ернандесу.
Про це повідомляє AS.
Керівництво зустрілося з фахівцем після того, як команда достроково завоювала чемпіонський титул.
Катарці запропонували Хаві контракт до червня 2023 року зі збільшенням зарплати йому і членам його тренерського штабу. В угоді є пункт, за яким фахівець може покинути Аль-Садд без компенсації заради переходу в Барселону.
Хаві взяв час на роздуми. Повідомляється, що іспанець хотів би продовжити контракт з Аль-Саддам, але на 1 рік, а не на 2. Чинна угода 41-річного фахівця з катарським клубом розрахована до червня 2021 року.