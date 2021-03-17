Десна зіграє матч з СК Дніпро-1 в Чернігові

Попередні 2 домашні ігри чернігівці провели в Києві

Джерело - Чемпіон.

Матч 19-го туру Прем'єр-ліги між Десною і СК Дніпро-1 відбудеться на стадіоні імені Гагаріна в Чернігові.

Про це повідомляє пресслужба чернігівського клубу.

Попередні дві домашні ігри команда Александра Рябоконя провела на стадіоні ім. В. Лобановського. Зазначається, що гру в Чернігові зможуть відвідати вболівальники.

Матч Десна - СК Дніпро-1 відбудеться 20 березня. Початок зустрічі о 17:00.

Нагадаємо, що після 18-ти турів підопічні Рябоконя займають 4-е місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 30 балів. СК Дніпро-1 йде восьмим, в активі клубу 19 очок.

Раніше, президент Десни заявив, що КДК повинен провести розслідування висловлювань Лучі.