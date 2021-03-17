Збірна України проведе виїзний матч з Фінляндією у Гельсінкі

Підопічні Шевченка зіграють на виїзді з Фінляндією 9 жовтня

Національна збірна Фінляндії всі домашні матчі кваліфікації чемпіонату світу-2022 проведе в столиці країни Гельсінкі.

Про це повідомляє офіційний сайт федерації футболу Фінляндії.

Поєдинки відбудуться на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі.

Команда зіграє три домашні поєдинки в рамках відбору:

4 вересня - проти Казахстану

9 жовтня - проти України

16 листопада - проти Франції.

Що стосується присутності глядачів на цих поєдинках, то вирішення цього питання буде залежати від ситуації з пандемією і прийнятих урядом заходів.

Раніше повідомлялося, що березневі матчі збірної України проти Фінляндії та Казахстану пройдуть в Києві.