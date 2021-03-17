Збірна України проведе виїзний матч з Фінляндією у Гельсінкі

Джерело - isport.ua.
Національна збірна Фінляндії всі домашні матчі кваліфікації чемпіонату світу-2022 проведе в столиці країни Гельсінкі.
Про це повідомляє офіційний сайт федерації футболу Фінляндії.
Поєдинки відбудуться на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі.
Команда зіграє три домашні поєдинки в рамках відбору:
4 вересня - проти Казахстану
9 жовтня - проти України
16 листопада - проти Франції.
Що стосується присутності глядачів на цих поєдинках, то вирішення цього питання буде залежати від ситуації з пандемією і прийнятих урядом заходів.
Раніше повідомлялося, що березневі матчі збірної України проти Фінляндії та Казахстану пройдуть в Києві.