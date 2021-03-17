У Бельгії схвалили створення єдиного чемпіонату з Нідерландами

У Бельгії всі клуби Про Ліги одноголосно схвалили створення єдиного чемпіонату з Нідерландами, під назвою БеНеЛіга (за першими літерами: Belgium – Nethelands).

Про це повідомляє пресслужба Про Ліги

"Генеральна асамблея Про Ліги одноголосно проголосувала за принципову згоду про направлення майбутніх амбіцій бельгійського професійного футболу.

Ці амбіції засновані на повазі до спортивних прагнень провідних клубів і необхідності економічної стабільності для інших професійних клубів. Існує одностайна підтримка, щоб дати можливій ​​реалізації БеНеЛігі всі можливості. Керівництво Про Ліги тепер буде грати в цьому активну роль.

БеНеЛіга має супроводжуватися гарантіями економічної стабільності для інших професійних клубів шляхом створення однієї національної вищої ліги на основі стійких правил ліцензування та конкуренції.

Це бачення також означає, що команди U-23 професійних клубів можуть змагатися в національній аматорській серії. Щоб забезпечити це майбутнє бельгійського професійного футболу, Про Ліга перегляне умови ліцензування", - йдеться в повідомленні.