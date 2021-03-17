Екстренер Гента оцінив перспективи Яремчука у Ліверпулі

Джерело - football24.ua.
Колишній наставник Гента Тронн Солльєд оцінив рівень гри форварда бельгійської команди Романа Яремчука.
Про це розповів сам бельгійський спеціаліст.
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"Яремчук дуже якісний. Він кращий, ніж багато хто вважає. На мій погляд, Роман відразу міг би заграти, наприклад, в Ліверпулі. Повірте мені. І тут справа не тільки в його діях за Гент. Я бачив, як він грає в складі збірної України", – цитує Солльєда.
У поточному сезоні Яремчук зіграв 33 матчі за Гент в усіх змаганнях, записавши до свого активу 18 голів та 5 асистів.
Нагадаємо, Яремчук продовжив контракт з Гентом.