Куртуа: Думав, що Маліновський буде бити в мій кут

Воротар Реала Тібо Куртуа оцінив перемогу над Аталантою (3:1) в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам футболіст.

"Дуже радий показаній грі та виходу в наступну стадію. В Італії Аталанта багато забиває, але наші ворота вона вразила лише одного разу. І то – зі стандарту.

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Ми прекрасно грали в обороні. Знали, в який момент варто зробити крок назад, а коли необхідно вийти вперед, щоб включити пресинг. Пару раз довелося робити сейви після ударів Сапати.

Був ще гол Муріеля. Насправді я думав, що Маліновський буде бити в мій кут. І пізніше він сказав мені, що такою й була задумка. Але Муріель побачив моє розташування і завдав блискучий удар", - відзначив Куртуа.