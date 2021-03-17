Реал Мадрид - Аталанта 3:1: відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Аталанта зіграє у гостях проти мадридського Реалу в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Гра відбудеться у вівторок, 16 березня, о 22:00 за київським часом.

Слідкуйте за найцікавішими моментами, а також дивіться відео голів і огляд матчу Реал Мадрид - Аталанта онлайн у цій новині в режимі реального часу. Також на нашому сайті текстова трансляція матчу.

1:0 - 34' Бензема

2:0 - 60' Рамос, пенальті

2:1 - 83' Муріель

3:1 - 84' Асенсіо

Огляд першого тайму

Огляд другого тайму

Небезпечний момент Госенса

Момент Вінісіуса

67' - супермомент Сапати після пасу Маліновського

76' - сейв Куртуа