Реал Мадрид - Аталанта 3:1: відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Аталанта зіграє у гостях проти мадридського Реалу в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Гра відбудеться у вівторок, 16 березня, о 22:00 за київським часом.
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1:0 - 34' Бензема
2:0 - 60' Рамос, пенальті
2:1 - 83' Муріель
3:1 - 84' Асенсіо
Огляд першого тайму
Огляд другого тайму
Небезпечний момент Госенса
Момент Вінісіуса
67' - супермомент Сапати після пасу Маліновського
76' - сейв Куртуа