 Динамо прилетіло до Іспанії | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо прилетіло до Іспанії

Сьогодні 21:24 316 0
Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 18 березня о 22:00 за Києвом
Динамо прилетіло до Іспанії
#Динамо, #Вільярреал

Джерело - ФК Динамо.

Делегація київського Динамо прибула до Іспанії на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок Вільярреал - Динамо відбудеться 18 березня о 22:00 за Києвом (перша гра - 2:0).

Заявка команди Мірчі Луческу на матч проти Вільярреала:

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун;

Захисники: Томаш Кендзьора, Олександр Сирота, Ілля Забарний, Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Сідклей, Олександр Тимчик, Денис Попов;

Півзахисники: Олександр Андрієвський, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв, Денис Гармаш, Богдан Лєднєв, Карлос де Пена, Жерсон Родрігес, Віктор Циганков;

Нападники: Владислав Супряга, Артем Бєсєдін.

Раніше, Обамеянг запропонував Арсеналу придбати форварда, яким цікавилося Динамо.

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