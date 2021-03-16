Динамо прилетіло до Іспанії

Джерело - ФК Динамо.
Делегація київського Динамо прибула до Іспанії на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Поєдинок Вільярреал - Динамо відбудеться 18 березня о 22:00 за Києвом (перша гра - 2:0).
Заявка команди Мірчі Луческу на матч проти Вільярреала:
Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун;
Захисники: Томаш Кендзьора, Олександр Сирота, Ілля Забарний, Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Сідклей, Олександр Тимчик, Денис Попов;
Півзахисники: Олександр Андрієвський, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв, Денис Гармаш, Богдан Лєднєв, Карлос де Пена, Жерсон Родрігес, Віктор Циганков;
Нападники: Владислав Супряга, Артем Бєсєдін.
Раніше, Обамеянг запропонував Арсеналу придбати форварда, яким цікавилося Динамо.