Кремінь підсилився двома гравцями

Джерело - ФК Кремінь.
Кремінь підписав півзахисника Дмитра Пуди та нападника Ярослава Гоменка.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Пуди раніше виступав за Авангард, в складі якого провів 11 матчів, і грузинський Телаві.
21-річний Гоменко грав за юнацькі команди Дніпра і Дніпра-1, Інгулець, криворізький Гірник і Гірник-Спорт.
Раніше Кремінь орендував трьох гравців Олександрії: захисника Дмитра Семенова, а також півзахисників Микиту Дудку та Максима Івахна.
Нагадаємо, Кремінь розмістив оголошення про пошук нападника.