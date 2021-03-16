Кремінь підсилився двома гравцями

У п'ятницю команда відновить сезон матчем з Авангардом

Джерело - ФК Кремінь.

Кремінь підписав півзахисника Дмитра Пуди та нападника Ярослава Гоменка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Пуди раніше виступав за Авангард, в складі якого провів 11 матчів, і грузинський Телаві.

21-річний Гоменко грав за юнацькі команди Дніпра і Дніпра-1, Інгулець, криворізький Гірник і Гірник-Спорт.

Раніше Кремінь орендував трьох гравців Олександрії: захисника Дмитра Семенова, а також півзахисників Микиту Дудку та Максима Івахна.

Нагадаємо, Кремінь розмістив оголошення про пошук нападника.