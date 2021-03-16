Джерело - Чемпіон.
У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів англійський Манчестер Сіті прийме Боруссію з Менхенгладбаха.
Матч розпочнеться о 22:00.
Стали відомі стартові склади команд.
Манчестер Сіті: Едерсон - Вокер, Рубен Діаш, Стоунз, Гюндоган, Родрі, де Брейне, Бернарду Сілва, Марез, Канселу, Фоден.
Боруссія: Соммер - Закарія, Тюрам, Штіндль, Лайнер, Хофманн, Бенсебаіні, Гінтер, Ельведі, Нойхаус, Емболо.
24-річний український футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко залишився у запасі своєї команди.
У першому поєдинку Манчестер Сіті здобув перемогу з рахунком 2:0.
Нагадаємо, Манчестер Сіті Зінченка розгромив Фулгем у 28 турі АПЛ.