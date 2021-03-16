Монзуль розсудить Десну та СК Дніпро-1. Призначено арбітрів на матчі 19 туру УПЛ

Джерело - УАФ.
Комітет арбітрів УАФ призначив суддівські бригади на матчі 19-го туру УПЛ сезону 2020/21.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Головними арбітрами на матчах 19-го туру будуть працювати:
20 березня (субота)
Маріуполь - Минай - Анатолій Абдула (Харків)
Десна - Дніпро-1 - Катерина Монзуль (Харків), арбітр ВАР - Сергій Бойко (Київська область)
Ворскла - Олімпік - Ярослав Козик (Мукачеве)
21 березня (неділя)
Інгулець - Олександрія - Володимир Новохатній (Київ)
Львів - Шахтар - Микола Балакін (Київська область)
Динамо - Рух - Максим Козиряцький (Запоріжжя), арбітр ВАР - Денис Шурман (Київська область)
Колос - Зоря - Дмитро Кривушкін (Харків)
Раніше повідомлялося, хто працюватиме на матчі Шахтар - Рома.