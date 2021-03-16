 Сарагоса знову відтягує виплати Шахтарю за Матузалема | Футбол | Champion.com.ua
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Сарагоса знову відтягує виплати Шахтарю за Матузалема

Сьогодні 19:39 730 0
На цей раз арагонский клуб хоче продовжити термін виплат по боргах до 2030 року
Сарагоса знову відтягує виплати Шахтарю за Матузалема
#Шахтар, #Сарагоса

Джерело - sport.ua.

Керівництво Сарагоси звернулося в один з арагонских судів з проханням внести зміни в поточну угоду кредиторів клубу, що дозволило б відстрочити виплати за боргами з 2025 до 2030 року.

Про це повідомляє El Periodico de Aragon.

Обґрунтовуючи своє прохання кризою, викликаною пандемією коронавірусу, Сарагоса хоче пропорційно розбити виплати по боргах, що залишилися, на більш тривалий період. При цьому, арагонці хочуть внести пункт, який передбачає, що в разі вильоту з Сегунди (на цей час клуб від зони вильоту відділяє всього одне очко), Сарагоса буде звільнена від виплат до періоду, поки знову не підвищиться в класі. Якщо ж арагонський клуб вийде в Ла Лігу, то буде зобов'язаний платити на 20% більше, що дозволить швидше виплатити суму боргів.

Щоб рішення було прийнято, Сарагосі необхідно отримати схвалення від більш ніж половини кредиторів, але найбільші з них, якими є Шахтар і Мілан, однозначно будуть проти подібної ініціативи тому, що початкова угода була підписана ще у 2012 році, потім зазнала змін у 2016-му, а перші виплати Сарагоса почала здійснювати лише у 2018-му.

Минулого року Сарагоса нічого не платила кредиторам, отримавши дозвіл від суду, який мотивував його негативними наслідками пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, Сарагоса виплатить лише 40% від суми свого боргу перед кредиторами. Шахтарю іспанський клуб всього винен 5,4 мільйона євро з 13,5 мільйонів, раніше присуджених гірникам в рамках гучної справи Матузалема.

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