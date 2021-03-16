Циганик: Україна майже точно втрачає пряме місце у групі Лізі чемпіонів

Україна, швидше за все, з сезону 2022/23 втратить пряме місце у групі Ліги чемпіонів.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Ви ж розумієте, що ми практично точно втрачаємо пряме місце в Лізі чемпіонів через сезон. Якщо влітку у нас чемпіон УПЛ ще потрапляє в групу відразу, то через сезон вже ні. Нам потрібно, щоб Шахтар і Динамо виграли зараз, а Рейнджерс не набирав очки".

Те, що Шахтар може обіграти Рому - це реально. Динамо обіграє Вільярреал - можемо мріяти. Ми повинні мати пряме місце в Лізі чемпіонів. Такого не повинно бути", - зазначив Циганик.