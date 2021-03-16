Нападника Мілана дискваліфікували на два матчі Серії А

Джерело - iSport.ua.
Нападник Мілана Анте Ребич не зможе допомогти своїй команді у двох найближчих поєдинках чемпіонату Італії.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
27-річний футболіст отримав дискваліфікацію за неповажні висловлювання на адресу арбітра матчу 27-го туру Серії А проти Наполі Фабріціо Паскуа.
Нагадаємо, у компенсовані до матчу хвилини Ребич був видалений за свою поведінку, а тепер отримав додаткове покарання.
Також наголошується, що голкіпера Мілана Джанлуїджі Доннарумма оштрафували на 10 тисяч євро за образи і погрози членам лави запасних Наполі.