Нападника Мілана дискваліфікували на два матчі Серії А

Ребич отримав покарання за свою поведінку

Нападник Мілана Анте Ребич не зможе допомогти своїй команді у двох найближчих поєдинках чемпіонату Італії.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

27-річний футболіст отримав дискваліфікацію за неповажні висловлювання на адресу арбітра матчу 27-го туру Серії А проти Наполі Фабріціо Паскуа.

Нагадаємо, у компенсовані до матчу хвилини Ребич був видалений за свою поведінку, а тепер отримав додаткове покарання.

Також наголошується, що голкіпера Мілана Джанлуїджі Доннарумма оштрафували на 10 тисяч євро за образи і погрози членам лави запасних Наполі.