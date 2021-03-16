15 аматорських клубів подало заявку на проходження атестації для участі у Другій лізі наступного сезону.

Про це заявив президент ПФЛ Олександр Каденко.

"Наскільки я знаю, у нас 15 аматорських клубів подало заявку на проведення атестації, щоб отримати статус професійного футбольного клубу.

Я не можу зараз сказати як проходить ситуація і за допомогою яких критерій обирають клуби. Ми намагаємося не заважати, так як Комітет з атестації футбольних клубів України у нас досвідчений і там працюють поважні люди. Я сподіваюся, що вони приймуть правильне рішення.

Єдине, що ми їх просимо, як Професійна футбольна ліга, щоб вони допускали ті футбольні клуби, які дійсно відповідають всім критеріям атестації. Щоб унеможливити різні проблемні питання під час сезону", - сказав Каденко.