Вільярреал та Динамо розсудить шведський арбітр

УЄФА призначила бригаду арбітрів на єврокубковий поєдинок

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Вільярреал - Динамо обслуговуватиме бригада арбітрів зі Швеції на чолі з 36-річним Андреасом Екбергом.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Його асистентами виступлять співвітчизники Мехмет Джулум і Стефан Халлберг, а четвертим суддею призначений Мохаммед аль-Хакім (Швеція).

Працювати з системою Відеодопомога суддям будуть нідерландські фахівці - Камфус Йохем і його асистент Кевін Блом.

Відзначимо, що Екберг в нинішньому сезоні вже працював на матчі Динамо - в домашньому поєдинку киян проти Ференцвароша (1:0) в Лізі чемпіонів.

Крім того, він обслуговував зустріч Динамо проти Янг Бойз в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2017/18.

Раніше повідомлялося, хто працюватиме на матчі Шахтар - Рома.