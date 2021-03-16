 Суркіс: Луческу вирішив провести трансферну кампанію влітку | Футбол | Champion.com.ua
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Суркіс: Луческу вирішив провести трансферну кампанію влітку

Сьогодні 15:45 608 0
Ігор Суркіс прокоментував трансфери Динамо
Суркіс: Луческу вирішив провести трансферну кампанію влітку
#Суркіс, #Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу вирішив проводити трансферну кампанію влітку.

Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс.

 "Я не хочу забігати наперед. Перед нами стоять завдання, до яких ми рухаємося. Їх я озвучив вам. Говорити про літню трансферну кампанію я не можу. Взимку багато чого залежало від Містера. Селекційна група пропонувала певну кількість футболістів, яких переглядав головний тренер, і прийняв для себе рішення, що якщо робити трансфери, то робити їх влітку. Спокійно, вирішувати по кожному футболісту індивідуально, підходить він команді чи ні, в тому числі по людським якостям. Саме тому про літні трансфери поки я не можу говорити.

Ви кажете, що по наших футболістах можуть бути пропозиції, але на сьогодні таких немає. Не треба дивитися на те, що буде за три-чотири місяці. Тим паче попереду чемпіонат Європи. Наші гравці викликаються до національної команди, сподіваюся, там їм вдасться проявити себе, і залежно від того будемо дивитися. Зараз ми не можемо казати, хто піде або прийде, зараз потрібно рухатися від матчу до матчу.

Після гри з Вільярреалом головний тренер прямо в роздягальні сказав, щоб забули цю гру, оскільки попереду в нас важливий матч у чемпіонаті України. Закінчився матч із Зорею – впевнений, у роздягальні пролунали слова, що на нас чекає важливий поєдинок у Вільярреалі. Ось так сьогодні відбувається", - відзначив Суркіс.

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