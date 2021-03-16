Куман: Мессі – найважливіша людина в історії Барселони

Головний тренер Барселони Рональд Куман вказав на важливість Ліонеля Мессі для іспанського клубу.

Про це розповів сам нідерландський спеціаліст.

"Я думаю, Мессі показав, що він кращий. Перший гол (в матчі з Уескою - прим.) був фантастичним. Він заслуговує на ту важливу роль в цій команді, що отримує. Більше нічого додати.

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Мессі вже багато років демонструє цей рівень, він показує його в багатьох матчах. Це найважливіша людина в історії Барселони. На щастя, він все ще з нами", - розповів Куман.