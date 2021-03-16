 Куман: Мессі – найважливіша людина в історії Барселони | Футбол | Champion.com.ua
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Рональд Куман прокоментував гру Ліонеля Мессі
Куман: Мессі – найважливіша людина в історії Барселони
#Мессі, #Барселона, #Куман

Джерело - football.ua.

Головний тренер Барселони Рональд Куман вказав на важливість Ліонеля Мессі для іспанського клубу.

Про це розповів сам нідерландський спеціаліст.

"Я думаю, Мессі показав, що він кращий. Перший гол (в матчі з Уескою - прим.) був фантастичним. Він заслуговує на ту важливу роль в цій команді, що отримує. Більше нічого додати.

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Мессі вже багато років демонструє цей рівень, він показує його в багатьох матчах. Це найважливіша людина в історії Барселони. На щастя, він все ще з нами", - розповів Куман.

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