Арена Львів готова прийняти матчі збірної України

Джерело - footballua.tv.
Арену Львів готують до матчів збірної України проти Фінляндії і Казахстану у рамках відбору на чемпіонат світу-2022.
Про це розповіла директор стадіону Ольга Манько.
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"На сьогодні в Арени Львів немає жодної інформації про те, що матчі 28 і 31 березня проти Фінляндії та Казахстану не пройдуть у Львові. Ми готуємо поле і проводимо всі необхідні роботи для підготовки стадіону до приїзду збірної. Готуємося прийняти команду належним чином", - сказала Манько.
Раніше повідомлялося, що збірна України може не зіграти у Львові стартові матчі відбору на ЧС-2022.