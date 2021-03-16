Арена Львів готова прийняти матчі збірної України

Арену Львів готують до матчів збірної України проти Фінляндії і Казахстану у рамках відбору на чемпіонат світу-2022.

Про це розповіла директор стадіону Ольга Манько.

Актуально: У Харкові готові прийняти матчі збірної України

"На сьогодні в Арени Львів немає жодної інформації про те, що матчі 28 і 31 березня проти Фінляндії та Казахстану не пройдуть у Львові. Ми готуємо поле і проводимо всі необхідні роботи для підготовки стадіону до приїзду збірної. Готуємося прийняти команду належним чином", - сказала Манько.