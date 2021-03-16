 Арена Львів готова прийняти матчі збірної України | Футбол | Champion.com.ua
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Арена Львів готова прийняти матчі збірної України

Сьогодні 11:28 468 0
Ольга Манько прокоментувала матчі збірної України на Арені Львів
Арена Львів готова прийняти матчі збірної України
#Арена Львів, #Україна

Джерело - footballua.tv.

Арену Львів готують до матчів збірної України проти Фінляндії і Казахстану у рамках відбору на чемпіонат світу-2022.

Про це розповіла директор стадіону Ольга Манько.

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"На сьогодні в Арени Львів немає жодної інформації про те, що матчі 28 і 31 березня проти Фінляндії та Казахстану не пройдуть у Львові. Ми готуємо поле і проводимо всі необхідні роботи для підготовки стадіону до приїзду збірної. Готуємося прийняти команду належним чином", - сказала Манько.

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