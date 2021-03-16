Динамо Загрбе звільнило головного тренера

Головного тренера загребського Динамо Зорана Мамича засудили до 4,8 років ув'язнення за корупцію.

Про це повідомляє Vecernji.hr.

У Верховному суді Хорватії поінформували, що Зорана Мамича засуджено до 4,8 років за корупцію.

Здравко Мамич, брат Зорана Мамича, який раніше обіймав посаду спортивного директора клубу, засуджений до 6,5 років.

Брати Мамичі перебували під слідством у зв'язку зі звинуваченнями в корупції та організованої злочинної діяльності. Їх звинувачували у розкраданні 17,3 млн доларів з бюджету клубу з 2008 року і невиплаті податків в розмірі 1,8 млн доларів. Зокрема, вони не декларували комісійні за перехід футболістів загребського Динамо в закордонні клуби.

Одразу після вердикту суду, хорватський клуб оголосив, що Зорана Мамича звільнено з посади головного тренера.