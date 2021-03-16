Футбольний журналіст Ігор Циганик назвав причину упередженого суддівства в УПЛ.

Про це розповів сам журналіст.

"Я хочу звернутися до президентів клубів. Ось ви говорите про суддів, голову комітету арбітрів. Перестаньте давати суддям гроші! Перестаньте їх стимулювати! Ви все чудово знаєте: хто, скільки, де і кому. І, все одно, робите те ж саме. Просто хтось дає більше, а ви – менше, і тому страждаєте.

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Зараз когось постав головою суддівського комітету – нічого не буде. Якщо ви самі не зміните ставлення до цього питання. Ніколи суддя не буде упереджено помилятися, якщо його не стимулювати. І ви це прекрасно розумієте.

І вирішуєте ви це все на рівні... Ваші руки чисті. Директор стадіону, начальник команди, хлопець, який поруч проходив. Все на них, ми ж нічого не знаємо. Те, що футболісти скидаються з премій на певну стимуляцію, ви теж не знаєте. Або робите вигляд, що не знаєте. Перед тим, як виходити і щось говорити, розпочніть з себе", - розповів Циганик.