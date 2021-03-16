 Захисника Динамо виключили з розширеної заявки збірної | Футбол | Champion.com.ua
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Захисника Динамо виключили з розширеної заявки збірної

Сьогодні 08:45 1601 0
Захисника Динамо не зіграє березневі матчі своєї національної команди
Захисника Динамо виключили з розширеної заявки збірної
#Динамо

Джерело - sport.ua.

Головний тренер збірної Польщі Паулу Соуза виключив 8 гравців з розширеного списку гравців, викликаних на матчі відбору ЧС-2022 проти Угорщини, Андорри та Англії, які відбудуться в кінці березня.

Про це повідомляє sportowefakty.wp.pl.

У їхньому числі опинився правий захисник Динамо Томаш Кендзьора. Окрім нього, виключені голкіпер Бартоломей Дронговськи, захисники Тимотеуш Пухач і Себастьян Валукевич, півзахисники Бартош Капустка, Міхал Карбовник і Кароль Лінетти, нападник Давид Ковнацьки.

Польські експерти здивовані, що Соуза відмовився від послуг Кендзьори, який є важливим гравцем у Динамо.

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