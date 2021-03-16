Захисника Динамо виключили з розширеної заявки збірної

Джерело - sport.ua.
Головний тренер збірної Польщі Паулу Соуза виключив 8 гравців з розширеного списку гравців, викликаних на матчі відбору ЧС-2022 проти Угорщини, Андорри та Англії, які відбудуться в кінці березня.
Про це повідомляє sportowefakty.wp.pl.
У їхньому числі опинився правий захисник Динамо Томаш Кендзьора. Окрім нього, виключені голкіпер Бартоломей Дронговськи, захисники Тимотеуш Пухач і Себастьян Валукевич, півзахисники Бартош Капустка, Міхал Карбовник і Кароль Лінетти, нападник Давид Ковнацьки.
Польські експерти здивовані, що Соуза відмовився від послуг Кендзьори, який є важливим гравцем у Динамо.