Захисника Динамо виключили з розширеної заявки збірної

Захисника Динамо не зіграє березневі матчі своєї національної команди

Головний тренер збірної Польщі Паулу Соуза виключив 8 гравців з розширеного списку гравців, викликаних на матчі відбору ЧС-2022 проти Угорщини, Андорри та Англії, які відбудуться в кінці березня.

Про це повідомляє sportowefakty.wp.pl.

У їхньому числі опинився правий захисник Динамо Томаш Кендзьора. Окрім нього, виключені голкіпер Бартоломей Дронговськи, захисники Тимотеуш Пухач і Себастьян Валукевич, півзахисники Бартош Капустка, Міхал Карбовник і Кароль Лінетти, нападник Давид Ковнацьки.

Польські експерти здивовані, що Соуза відмовився від послуг Кендзьори, який є важливим гравцем у Динамо.