Реал - Аталанта: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.
Стали відомі стартові склади команд.
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial para el partido 🆚 @Atalanta_BC!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 16, 2021
©️ @SergioRamos@Liberbank | #UCL pic.twitter.com/zOe3RepILG
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У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал прийматиме Аталанту.
Поєдинок відбудеться у вівторок, 16 березня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.
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Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:45.