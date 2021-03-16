Реал - Аталанта: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі стартові склади команд.

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У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал прийматиме Аталанту.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 16 березня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:45.