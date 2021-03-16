 Футбол 1 - Реал - Аталанта: дивитися онлайн матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Реал - Аталанта: онлайн-трансляція
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Реал - Аталанта: онлайн-трансляція

Сьогодні 21:45 3630 0
Реал - Аталанта: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі стартові склади команд.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Atalanta B.C. (@atalantabc)

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал прийматиме Аталанту.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 16 березня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

  Актуально: Реал - Аталанта: Де дивитися матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:45.

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