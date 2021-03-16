 Реал - Аталанта 3:1. Як це було | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Реал пройшов Аталанту у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 203
Манчестер Сіті - Боруссія М 2:0: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:16 1778
Реал Мадрид - Аталанта 3:1: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:14 2393
Манчестер Сіті переміг Боруссію у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:50 255
Реал - Аталанта 3:1. Як це було
Вчора 23:50 4873
Гол Маліновського потрапив до п'ятірки найкращих забитих м'ячів Аталанти в лютому
Вчора 20:40 434
Циганик: Україна майже точно втрачає пряме місце у групі Лізі чемпіонів
Вчора 19:25 1506
Жахлива травма в матчі українських команд: юний футболіст може завершити кар'єру
Вчора 17:58 3422 1
УЄФА готова забирати матчі Євро-2020 у деяких міст
Вчора 16:39 1649
Це є інформаційна війна - Усик відрікся від фільму дружини Медведчука
Вчора 14:42 2744
Блоги
Хто заплатив гравцям Карпат 110 тисяч доларів за здачу гри? Журналіст звернувся до Ярославського
Хто заплатив гравцям Карпат 110 тисяч доларів за здачу гри? Журналіст звернувся до Ярославського Андрій Твердохліб
Вчора 23:04 541 2
Відео дня. Українські тенісисти продемонстрували неабияку футбольну майстерність
Відео дня. Українські тенісисти продемонстрували неабияку футбольну майстерність Андрій Твердохліб
Вчора 21:48 188
Жахлива травма в матчі українських команд: юний футболіст може завершити кар'єру
Жахлива травма в матчі українських команд: юний футболіст може завершити кар'єру Андрій Твердохліб
Вчора 17:58 3419 1
Ідіот, дурак, пішов на ***. Що Лучано Лучі пише в чаті арбітрів про футболістів і президентів клубів
Ідіот, дурак, пішов на ***. Що Лучано Лучі пише в чаті арбітрів про футболістів і президентів клубів Valeriy Ruchka
15.03.2021 19:52 1967
За високі досягнення: чиновники призначили спортсменам 30 грн стипендії
За високі досягнення: чиновники призначили спортсменам 30 грн стипендії Valeriy Ruchka
15.03.2021 18:37 3529 1
Де можна побачити перший контракт Кличка
Де можна побачити перший контракт Кличка Valeriy Ruchka
15.03.2021 08:48 7143
Дівчина дня. Українська журналістка Ольга Каленчук заворожила італійську публіку
Дівчина дня. Українська журналістка Ольга Каленчук заворожила італійську публіку Андрій Твердохліб
15.03.2021 01:07 9028
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі Андрій Твердохліб
14.03.2021 23:12 841
Космос! Ламела забив знущальний гол рабоною в дербі з Арсеналом
Космос! Ламела забив знущальний гол рабоною в дербі з Арсеналом Андрій Твердохліб
14.03.2021 19:31 2821
Сидорчук забив феноменальний гол, не так давно інший футболіст Динамо забивав подібний
Сидорчук забив феноменальний гол, не так давно інший футболіст Динамо забивав подібний Андрій Твердохліб
14.03.2021 19:16 3048
Гол року! Сидорчук неймовірним пострілом забиває у ворота Зорі
Гол року! Сидорчук неймовірним пострілом забиває у ворота Зорі Андрій Твердохліб
14.03.2021 18:33 20246
Фінська біатлоністка на високій швидкості вилетіла з траси
Фінська біатлоністка на високій швидкості вилетіла з траси Андрій Твердохліб
14.03.2021 13:06 1170
Без бюстгалтера: Еліна Світоліна знялася у відвертій фотосесії
Без бюстгалтера: Еліна Світоліна знялася у відвертій фотосесії Андрій Твердохліб
14.03.2021 12:13 15220
Я - декан: скандальний російський спортсмен вчергове зганьбився
Я - декан: скандальний російський спортсмен вчергове зганьбився Андрій Твердохліб
14.03.2021 11:23 3715
У Києві проходить унікальна виставка Олімпійського чемпіона Барселони
У Києві проходить унікальна виставка Олімпійського чемпіона Барселони Андрій Твердохліб
14.03.2021 07:09 709
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:16 Футбол Манчестер Сіті - Боруссія М 2:0: відео голів і огляд матчу 1778
00:14 Футбол Реал Мадрид - Аталанта 3:1: відео голів і огляд матчу 2393
16 Березня 2021
23:52 Футбол Реал пройшов Аталанту у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 203
23:50 Футбол Реал - Аталанта 3:1. Як це було 4873
23:50 Футбол Манчестер Сіті переміг Боруссію у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 255
23:40 Хокей. УХЛ Краматорськ - Донбас 2:5. Огляд матчу 222
23:25 Бокс Белью: Джошуа наближається до рівня Тайсона, а Ф'юрі його поступово наздоганяє 303
23:10 Футбол Клуб Бекхема може підписати Марсело 309
23:04 Блог Хто заплатив гравцям Карпат 110 тисяч доларів за здачу гри? Журналіст звернувся до Ярославського 546 2
22:55 Футбол Кремінь підсилився двома гравцями 380
22:40 Теніс Надаль не зіграє на турнірі в Маямі 324
22:24 Бокс Воррен: Здається, що я вірю в перемогу Сондерса над Канело більше, ніж його промоутер 118
22:09 Футбол Президент Десни: КДК повинен провести розслідування висловлювань Лучі 596
21:55 Бокс Керівник WBC: Вайлдер заслужив титульний бій 902
21:48 Блог Відео дня. Українські тенісисти продемонстрували неабияку футбольну майстерність 189
21:40 Кіберспорт ЕBC Dnipro vs Ternopil Gaming: онлайн трансляція. LIVE 2469
21:40 Футбол Монзуль розсудить Десну та СК Дніпро-1. Призначено арбітрів на матчі 19 туру УПЛ 181
21:24 Футбол Динамо прилетіло до Іспанії 1043
21:08 Футбол Зінченко залишився у запасі Манчестер Сіті на матч з Боруссією 749
21:00 Кіберспорт Azov Wolves - Budivelnyk Gaming: онлайн трансляція. LIVE 2330
20:53 Футбол Маліновський вийде у стартовому складі Аталанти на матч з Реалом 943
20:40 Футбол Гол Маліновського потрапив до п'ятірки найкращих забитих м'ячів Аталанти в лютому 434
20:24 Хокей. УХЛ Донбас розгромив Краматорськ у перенесеному матчі УХЛ 1162
20:09 Бокс Батько Лопеса: Коли син переміг Ломаченка - це виглядало як похорон 1619 1
20:00 Беттінг Огляд Bet365 Україна 887

Реал - Аталанта 3:1. Як це було

Вчора 23:50 4873 0
Реал - Аталанта 3:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Мадридський Реал здобув упевнену перемогу над Аталантою та виходить до 1/4 Ліги чемпіонів!

90' Віддавав по флангу пас Модрич на хід Родріго, який пробив з гострого кута, але точно в руки Спортьелло.

90' П'ять хвилин додав арбітр до основного часу.

88' Маліновський пробивав з-за меж штрафного майданчику, але вище воріт полетів м'яч.

86' ГОООООЛ! Реал відразу забиває гол! Васкес чітко викотив на фланг під удар Асенсіо і той без проблем пробив у ближній кут воріт.

85' Подвійна заміна в Аталанти. Замість Пессіни та Мюріеля на поле вийшли Кальдара та Міранчук.

84' ГООООЛ! Аталанта відіграє один гол! Мюріель пробив чітко у верхній кут воріт. Куртуа дотягнувся до м'яча, але цього не вистачило, щоб врятувати свою команду.

83' Заміна в складі Реалу. Замість Вальверде на поле вийшов Асенсіо.

82' Варан сфолив прямо перед своїм штрафним майданчиком. Небезпечний стандарт для Аталанти.

81' З кутового навісив Маліновський у центр штрафної, але тут виграв верх Варан і виніс м'яч в аут.

79' Кроос грубо зіграв проти Ілічича і також отримав жовту картку.

77' Виходив один на один з голкіпером Сапата і пробив у дальній нижній кут, але виставив ногу Куртуа і врятував свою команду.

75' Наздогнав м'яч біля лицьової лінії Меле і прострілив уздовж воріт, але від ноги Модрича снаряд полетів на кутовий.

73' Начо у центрі поля грубо влетів у Ілічича. Жовта картка для іспанського захисника.

72' Тонко віддавав у штрафну суперника Мілітао на хід Бенземі, але той не зміг обробити м'яч як слід і подарував його голкіперу.

70' Відмінним розрізним пасом Маліновський вивів на ворота Сапату, який пробив в нижній кут, але Куртуа в шпагаті відбив м'яч ногою.

68' Ще одна заміна від "вершкових": Родріго замінив Вінісіуса.

66' Реал зробив заміну. Замість Серхіо Рамоса гру продовжив Едер Мілітао.

65' З лівого флангу покотив у центр штрафного Пессіна, тут пробив Де Рон у дотик, але не влучив він у ворота.

63' Заміна у складі Аталанти: замість Толоя на поле вийшов Паломіно.

61' ГООООЛ! Реал подвоює перевагу. Рамос потужно пробив у кут. Воротар вгадав, але до м'яча не дотягнувся.

60' Можливо фол відбувся за межами штрафного майданчику. VAR перевіряє епізод.

59' Пенальті у ворота Аталанти! Вінісіус втікав у контратаку і його збив Толой на лінії штрафного майданчика.

59' Заміна у складі Аталанти: замість травмованого Госенса на поле вийшов Ілічич.

58' Госенс отримав пошкодження і попросив про заміну.

57' Взяв ініціативу на себе Вінісіус, обіграв на швидкості трьох захисників, увірвався в штрафну і пробив у дальній кут, але не влучив у площину воріт.

55' Діагональ виконував Бензема на фланг, куди вривався Вальверде, але не зміг він наздогнати м'яч в межах поля.

53' З флангу віддавав Менді на хід Вінісіусу, але той не зміг відірватися від захисника і втратив м'яч.

51' Вискакував Вінісіус на ворота суперника після закидання від Модріча, але той порушив правила в боротьбі проти Джімсіті.

49' Проривався по флангу на швидкості Меле і прострілив низом вздовж воріт, але від ноги захисника м'яч полетілв у аут.

47' Заміна в перерві відбулася у складі Аталанти. Замість Маріо Пашалича на другий тайм вийшов Дуван Сапата.

46' Другий тайм розпочався!

Завершуєтсья перший тайм. Мадридський Реал мінмально веде у рахунку, у другому таймі Аталанті потрібно обов'язково забивати два голи, щоб продовжити виступи в Лізі чемпіонів.

44' Змістився з правого флангу в центр Маліновський і пробив з двадцяти метрів, але не влучив він у ворота.

42' У розріз віддавав Джімсіті на хід Мюріель, але вчасно повернувся в оборону Вальверде і перехопив м'яч.

40' Отримав по ногах в центрі поля Де Рон від Вальверде в підкаті. Суддя показав порушнику жовту картку.

38' Вальверде робив закидання в штрафну, куди увірвався Начо, але не зміг він дотягнутися до м'яча в боротьбі проти Госенса.

36' М'яко закинув Госенс в штрафну, куди вривався Мюріель, але м'яч став легкою здобиччю для Куртуа.

34' ГООООЛ! Реал відкрив рахунок! Жахливо обрізався Спортьелло, вибивши м'яч точно на ногу Модрича, який тут же віддав в поперек на Бензема, а тому не стало проблемою відправити снаряд вже в порожні ворота.

32' Відмінний пас вирізав Васкес в штрафну на Бензема, але той не дотягнувся до м'яча в боротьбі проти Ромеро.

30' Увірвався в штрафну на швидкості Вінісіус, але напоровся на Ромеро, який відібрав м'яч у підкаті.

28' Тікав по флангу на швидкості Маліновський і прострілив уздовж воріт, але м'яч від спини захисника полетів в аут.

26' Опинився з м'ячем перед чужою Маліновський і пробив по воротах, але заблокували м'яч у підкаті відразу два захисника.

24' Пробивав по воротах Мюріель з меж штрафного після закидання від Пашалича, але нападник не влучив у ворота.

22' Обігрався Бензема в стіночку з Менді на фланзі, після чого пробив з-за меж штрафного, але м'яч влучив у захисника.

20' Підбір виграв у чужій штрафній Модрич і з льоту пробив по воротах, але влучив у спину захисника.

19' Утікав по лівому флангу Менді і навісив на дальню штангу, але до удару справа так і не дійшла.

17' М'яко навісив зі штрафного Маліновський на лінію воротарського, але тут Модрич не дозволив пробити Меле.

15' З кута поля навісив Маліновський на дальню штангу. але тут м'яч головою виніс подалі Менді.

13' Пішов від суперника фінтом Пашалич на фланзі від Вальверде і прострілив уздовж воріт, але м'яч став легкою здобиччю для Варана.

11' У розріз віддавав Кроос у штрафну, куди вривався на швидкості Менді, але перехопив м'яч у підкаті Толой.

9' З лівого флангу Менді навісив у центр штрафного, куди вривався Бензема, але не зміг він дістатися до м'яча.

7' Перехопив м'яч Маліновський на фланзі і прострілив у центр штрафного, але тут виніс снаряд Варан подалі.

5' У центрі поля отримав по ногах Вальверде в підкаті від Де Рона. Штрафний удар виконувати будуть господарі.

3' Прорвався по лівій бровці Мюріель і прострілив у штрафну, де пробив у дотик Госенс, але точно в руки Куртуа.

1' Матч розпочався!

Стали відомі стартові склади команд.

 
 
 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Atalanta B.C. (@atalantabc)

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал прийматиме Аталанту.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 16 березня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

  Актуально: Реал - Аталанта: Де дивитися матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:45.

Коментарі ()