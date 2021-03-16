Реал - Аталанта 3:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Мадридський Реал здобув упевнену перемогу над Аталантою та виходить до 1/4 Ліги чемпіонів!

90' Віддавав по флангу пас Модрич на хід Родріго, який пробив з гострого кута, але точно в руки Спортьелло.

90' П'ять хвилин додав арбітр до основного часу.

88' Маліновський пробивав з-за меж штрафного майданчику, але вище воріт полетів м'яч.

86' ГОООООЛ! Реал відразу забиває гол! Васкес чітко викотив на фланг під удар Асенсіо і той без проблем пробив у ближній кут воріт.

85' Подвійна заміна в Аталанти. Замість Пессіни та Мюріеля на поле вийшли Кальдара та Міранчук.

84' ГООООЛ! Аталанта відіграє один гол! Мюріель пробив чітко у верхній кут воріт. Куртуа дотягнувся до м'яча, але цього не вистачило, щоб врятувати свою команду.

83' Заміна в складі Реалу. Замість Вальверде на поле вийшов Асенсіо.

82' Варан сфолив прямо перед своїм штрафним майданчиком. Небезпечний стандарт для Аталанти.

81' З кутового навісив Маліновський у центр штрафної, але тут виграв верх Варан і виніс м'яч в аут.

79' Кроос грубо зіграв проти Ілічича і також отримав жовту картку.

77' Виходив один на один з голкіпером Сапата і пробив у дальній нижній кут, але виставив ногу Куртуа і врятував свою команду.

75' Наздогнав м'яч біля лицьової лінії Меле і прострілив уздовж воріт, але від ноги Модрича снаряд полетів на кутовий.

73' Начо у центрі поля грубо влетів у Ілічича. Жовта картка для іспанського захисника.

72' Тонко віддавав у штрафну суперника Мілітао на хід Бенземі, але той не зміг обробити м'яч як слід і подарував його голкіперу.

70' Відмінним розрізним пасом Маліновський вивів на ворота Сапату, який пробив в нижній кут, але Куртуа в шпагаті відбив м'яч ногою.

68' Ще одна заміна від "вершкових": Родріго замінив Вінісіуса.

66' Реал зробив заміну. Замість Серхіо Рамоса гру продовжив Едер Мілітао.

65' З лівого флангу покотив у центр штрафного Пессіна, тут пробив Де Рон у дотик, але не влучив він у ворота.

63' Заміна у складі Аталанти: замість Толоя на поле вийшов Паломіно.

61' ГООООЛ! Реал подвоює перевагу. Рамос потужно пробив у кут. Воротар вгадав, але до м'яча не дотягнувся.

60' Можливо фол відбувся за межами штрафного майданчику. VAR перевіряє епізод.

59' Пенальті у ворота Аталанти! Вінісіус втікав у контратаку і його збив Толой на лінії штрафного майданчика.

59' Заміна у складі Аталанти: замість травмованого Госенса на поле вийшов Ілічич.

58' Госенс отримав пошкодження і попросив про заміну.

57' Взяв ініціативу на себе Вінісіус, обіграв на швидкості трьох захисників, увірвався в штрафну і пробив у дальній кут, але не влучив у площину воріт.

55' Діагональ виконував Бензема на фланг, куди вривався Вальверде, але не зміг він наздогнати м'яч в межах поля.

53' З флангу віддавав Менді на хід Вінісіусу, але той не зміг відірватися від захисника і втратив м'яч.

51' Вискакував Вінісіус на ворота суперника після закидання від Модріча, але той порушив правила в боротьбі проти Джімсіті.

49' Проривався по флангу на швидкості Меле і прострілив низом вздовж воріт, але від ноги захисника м'яч полетілв у аут.

47' Заміна в перерві відбулася у складі Аталанти. Замість Маріо Пашалича на другий тайм вийшов Дуван Сапата.

46' Другий тайм розпочався!

Завершуєтсья перший тайм. Мадридський Реал мінмально веде у рахунку, у другому таймі Аталанті потрібно обов'язково забивати два голи, щоб продовжити виступи в Лізі чемпіонів.

44' Змістився з правого флангу в центр Маліновський і пробив з двадцяти метрів, але не влучив він у ворота.

42' У розріз віддавав Джімсіті на хід Мюріель, але вчасно повернувся в оборону Вальверде і перехопив м'яч.

40' Отримав по ногах в центрі поля Де Рон від Вальверде в підкаті. Суддя показав порушнику жовту картку.

38' Вальверде робив закидання в штрафну, куди увірвався Начо, але не зміг він дотягнутися до м'яча в боротьбі проти Госенса.

36' М'яко закинув Госенс в штрафну, куди вривався Мюріель, але м'яч став легкою здобиччю для Куртуа.

34' ГООООЛ! Реал відкрив рахунок! Жахливо обрізався Спортьелло, вибивши м'яч точно на ногу Модрича, який тут же віддав в поперек на Бензема, а тому не стало проблемою відправити снаряд вже в порожні ворота.

32' Відмінний пас вирізав Васкес в штрафну на Бензема, але той не дотягнувся до м'яча в боротьбі проти Ромеро.

30' Увірвався в штрафну на швидкості Вінісіус, але напоровся на Ромеро, який відібрав м'яч у підкаті.

28' Тікав по флангу на швидкості Маліновський і прострілив уздовж воріт, але м'яч від спини захисника полетів в аут.

26' Опинився з м'ячем перед чужою Маліновський і пробив по воротах, але заблокували м'яч у підкаті відразу два захисника.

24' Пробивав по воротах Мюріель з меж штрафного після закидання від Пашалича, але нападник не влучив у ворота.

22' Обігрався Бензема в стіночку з Менді на фланзі, після чого пробив з-за меж штрафного, але м'яч влучив у захисника.

20' Підбір виграв у чужій штрафній Модрич і з льоту пробив по воротах, але влучив у спину захисника.

19' Утікав по лівому флангу Менді і навісив на дальню штангу, але до удару справа так і не дійшла.

17' М'яко навісив зі штрафного Маліновський на лінію воротарського, але тут Модрич не дозволив пробити Меле.

15' З кута поля навісив Маліновський на дальню штангу. але тут м'яч головою виніс подалі Менді.

13' Пішов від суперника фінтом Пашалич на фланзі від Вальверде і прострілив уздовж воріт, але м'яч став легкою здобиччю для Варана.

11' У розріз віддавав Кроос у штрафну, куди вривався на швидкості Менді, але перехопив м'яч у підкаті Толой.

9' З лівого флангу Менді навісив у центр штрафного, куди вривався Бензема, але не зміг він дістатися до м'яча.

7' Перехопив м'яч Маліновський на фланзі і прострілив у центр штрафного, але тут виніс снаряд Варан подалі.

5' У центрі поля отримав по ногах Вальверде в підкаті від Де Рона. Штрафний удар виконувати будуть господарі.

3' Прорвався по лівій бровці Мюріель і прострілив у штрафну, де пробив у дотик Госенс, але точно в руки Куртуа.

1' Матч розпочався!

Стали відомі стартові склади команд.

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У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал прийматиме Аталанту.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 16 березня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:45.