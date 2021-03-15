На Кубку Америки-2020 зіграють 10 збірних

Турнір відбудеться з 13 червня по 10 липня

Джерело - Sport Arena.

На Кубку Америки-2020 мали зіграти 12 команд, але від участі відмовилися запрошені збірні - Австралія і Катар.

Про це пресслужба КОНМЕБОЛ.

Кубок Америки-2021 відбудеться з 13 червня по 10 липня в Аргентині та Колумбії. У стартовому матчі турніру Аргентина і Чилі зіграють в Буенос-Айресі.

Фінальний матч континентальної першості відбудеться в колумбійської Барранкільє.

Розіграш Кубку Америки мав відбутися у 2020 році, але був перенесений через пандемію COVID-19. Чинний переможець турніру - збірна Бразилії.

Нагадаємо, ПСЖ на заміну Мбаппе хоче запросити Мессі або Роналду.