Гельзін: Костюченко обдзвонював клуби, щоб не підтримували нас в зборах з питань суддівства

Президент Олімпіка Владислав Гельзін не знає про можливий вплив на суддівський корпус віцепрезидента УАФ Вадима Костюченка.

Про це заявив сам менеджер.

"Ігор Суркіс нещодавно говорив, що суддями керує не Лучі, а Костюченко. Ви згоден з ним? У мене таких даних немає. Якщо Ігор Михайлович таке говорить, то у нього є підстави.

Я знаю тільки одне, що Костюченко обдзвонював клуби - не підтримувати нас в зборах, які я пропонував провести з приводу питань суддівства в Україні.

Ми чуємо це, але я не хочу давати більше інформації, тому що ми готуємо вишеньку на торті, і буде пресконференція, де буде максимально інформації такий, що може дійти до міжнародного скандалу", - заявив Гельзін.