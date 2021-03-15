 Баранка: Гельзін може говорити про що завгодно, але не про етику | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Гельзін: Мені хочуть дати довічну дискваліфікацію
Сьогодні 16:39 1563
Гельзін: Костюченко обдзвонював клуби, щоб не підтримували нас в зборах з питань суддівства
Сьогодні 21:54 113
Прометей вийшов у Фінал чотирьох Європейської жіночої баскетбольної ліги
Сьогодні 21:10 169
Реал - Аталанта: онлайн-трансляція
Сьогодні 20:03 2528
Стаховський переміг Гіганте у першому колі турніру в Італії
Сьогодні 19:55 248
Ф'юрі і Джошуа підписали контракт на два поєдинки
Сьогодні 18:09 1191
Арум назвав трьох потенційних суперників для Ломаченка
Сьогодні 15:25 2397
Рейтинг WTA: Світоліна втрачає позиції у чемпіонській гонці
Сьогодні 12:48 89469
Став відомий найкращий гравець 18 туру УПЛ
Сьогодні 12:10 780
Луческу - найкращий тренер 18 туру УПЛ
Сьогодні 11:27 463
Блоги
Ідіот, дурак, пішов на ***. Що Лучано Лучі пише в чаті арбітрів про футболістів і президентів клубів
Ідіот, дурак, пішов на ***. Що Лучано Лучі пише в чаті арбітрів про футболістів і президентів клубів Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:52 968
За високі досягнення: чиновники призначили спортсменам 30 грн стипендії
За високі досягнення: чиновники призначили спортсменам 30 грн стипендії Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:37 978
14 років тому Палоп забив легендарний гол у ворота Шахтаря
14 років тому Палоп забив легендарний гол у ворота Шахтаря Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:41 445 1
Ганебний цирк! Лукашенко виграв лижні перегони, бо суперник тричі упав перед фінішем
Ганебний цирк! Лукашенко виграв лижні перегони, бо суперник тричі упав перед фінішем Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:02 2011
Ви цього не очікували! Усик відвідав нову церкву
Ви цього не очікували! Усик відвідав нову церкву Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:34 19931 1
Космос! Ламела забив знущальний гол рабоною в дербі з Арсеналом
Космос! Ламела забив знущальний гол рабоною в дербі з Арсеналом Андрій Твердохліб
Вчора 19:31 2633
Сидорчук забив феноменальний гол, не так давно інший футболіст Динамо забивав подібний
Сидорчук забив феноменальний гол, не так давно інший футболіст Динамо забивав подібний Андрій Твердохліб
Вчора 19:16 2894
Гол року! Сидорчук неймовірним пострілом забиває у ворота Зорі
Гол року! Сидорчук неймовірним пострілом забиває у ворота Зорі Андрій Твердохліб
Вчора 18:33 16616
Фінська біатлоністка на високій швидкості вилетіла з траси
Фінська біатлоністка на високій швидкості вилетіла з траси Андрій Твердохліб
Вчора 13:06 1092
Без бюстгалтера: Еліна Світоліна знялася у відвертій фотосесії
Без бюстгалтера: Еліна Світоліна знялася у відвертій фотосесії Андрій Твердохліб
Вчора 12:13 14877
Я - декан: скандальний російський спортсмен вчергове зганьбився
Я - декан: скандальний російський спортсмен вчергове зганьбився Андрій Твердохліб
Вчора 11:23 3592
У Києві проходить унікальна виставка Олімпійського чемпіона Барселони
У Києві проходить унікальна виставка Олімпійського чемпіона Барселони Андрій Твердохліб
Вчора 07:09 652
Ефектний гол збірної України потрапив у добірку найкращих в турі відбору на ЧЄ-2022
Ефектний гол збірної України потрапив у добірку найкращих в турі відбору на ЧЄ-2022 Valeriy Ruchka
13.03.2021 21:12 1169
Розбиратися буду пізніше. Харлан прокоментувала свою сенсаційну поразку
Розбиратися буду пізніше. Харлан прокоментувала свою сенсаційну поразку Valeriy Ruchka
13.03.2021 19:48 1018
На Кубку світу з біатлону ледь не вбило людину
На Кубку світу з біатлону ледь не вбило людину Valeriy Ruchka
13.03.2021 18:18 3242
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:10 Теніс У 2021 році в Україні відбудеться два турніри ITF 24
21:54 Футбол Гельзін: Костюченко обдзвонював клуби, щоб не підтримували нас в зборах з питань суддівства 113
21:40 Футбол Лідс хоче призначити Аллегрі в разі відходу Б'єлси влітку 155
21:24 Футбол Гвардіола: Я не згоден із Зінченком, адже слід думати тільки про завтрашній матч 231
21:10 Баскетбол Прометей вийшов у Фінал чотирьох Європейської жіночої баскетбольної ліги 169
20:53 Футбол Металіст 1925 переміг Альянс у перенесеному матчі Першої ліги 282
20:41 Футбол Баранка: Гельзін може говорити про що завгодно, але не про етику 379
20:25 Бокс WBA відсторонила суддю за дивний рахунок 624
20:10 Футбол Збірна Іспанії оголосила склад на матчі відбору на ЧС-2022 430
20:03 Футбол Реал - Аталанта: онлайн-трансляція 2528
19:55 Теніс Стаховський переміг Гіганте у першому колі турніру в Італії 248
19:52 Блог Ідіот, дурак, пішов на ***. Що Лучано Лучі пише в чаті арбітрів про футболістів і президентів клубів 976
19:39 Футбол Зінченко: Манчестер Сіті хоче виграти всі титули у цьому сезоні 565
19:24 Футбол Лучі: Я звітую перед Павелком, а не перед УПЛ або клубами 640
19:10 Теніс Тенісиста дискваліфікували за погрози вбити суддю 687
19:03 Кіберспорт Odessa Gaming отримала технічну поразку у матчі з Ternopil Gaming 464
18:55 Футбол Лучі: Клуби просто витрачають час, тільки УАФ відповідає за комітет арбітрів 647
18:39 Футбол Олімпік вимагає від УАФ перевірити факти неспортивної поведінки Лучі 1057
18:37 Блог За високі досягнення: чиновники призначили спортсменам 30 грн стипендії 983
18:25 Футбол Азар не зіграє з Аталантою 641
18:09 Бокс Ф'юрі і Джошуа підписали контракт на два поєдинки 1191
17:55 Футбол Лейпциг - Айнтрахт 1:1. Огляд матчу 610
17:40 Футбол У Шахтаря буде своя роздягальня та офіс на НСК Олімпійському 956 2
17:25 Футбол Севілья - Бетіс 1:0. Огляд матчу 587
17:10 Баскетбол Визначився найкращий баскетболіст Суперліги в лютому 688

Баранка: Гельзін може говорити про що завгодно, але не про етику

Сьогодні 20:41 379 0
Глава комітету УАФ - про президента Олімпіка
Баранка: Гельзін може говорити про що завгодно, але не про етику
#Гельзін, #Баранка

Джерело - Чемпіон.

Керівник комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка не збирається полемізувати з президентом Олімпіка Владиславом Гельзіним.

Про це заявив сам Баранка.

"Не збираюся полемізувати з містером Гельзіним. Він - не мій бос, не мій суддя. Містер Гельзін - президент клубу, чиї команди були дискваліфіковані за матчі з фіксованим результатом. Президент клубу, який був на радарі УЄФА з понад 50 подібними матчами.

Гельзін - особистість, яка може говорити про що завгодно, але не про етику. Можу зрозуміти, чому він злий на мене. Свого часу я, можливо, зупинив один з видів його діяльності. Ну може ж так бути? Я не знаю. Просто кажу очевидні речі", - зазначив Баранка.

Раніше, Гельзін вимагає в УАФ оприлюднити перемовини суддів матчу Олімпік - Шахтар.

Коментарі ()