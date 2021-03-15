Баранка: Гельзін може говорити про що завгодно, але не про етику

Керівник комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка не збирається полемізувати з президентом Олімпіка Владиславом Гельзіним.

Про це заявив сам Баранка.

"Не збираюся полемізувати з містером Гельзіним. Він - не мій бос, не мій суддя. Містер Гельзін - президент клубу, чиї команди були дискваліфіковані за матчі з фіксованим результатом. Президент клубу, який був на радарі УЄФА з понад 50 подібними матчами.

Гельзін - особистість, яка може говорити про що завгодно, але не про етику. Можу зрозуміти, чому він злий на мене. Свого часу я, можливо, зупинив один з видів його діяльності. Ну може ж так бути? Я не знаю. Просто кажу очевидні речі", - зазначив Баранка.