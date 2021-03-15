У вінгера Реала чергові проблеми зі здоров'ям

Півзахисник Реала Еден Азар отримав чергову травму і пропустив сьогоднішнє тренування команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У Азара травма поперекового м'яза. Терміни відновлення не повідомляються. Однак Азар точно пропустить матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аталанти (16 березня).

Через травми Азар в нинішньому сезоні провів всього 14 матчів за Реал у всіх турнірах, в яких відзначився 3 голами.

Раніше повідомлялося про те, що 29-річний бельгієць може повернутися в Челсі.