Денисов: Футболісти Шахтаря були просто масовкою в спектаклі Фонсеки

За поразку від італійської Роми (0:3) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи обґрунтовано заслуговують критики ветерани Шахтаря.

Про це заявив директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Сумно все було в Римі, де Шахтар зустрівся зі своїм колишнім наставником Паулу Фонсека і поступився з великим рахунком. Знову маса критики на адресу Луїша Каштру і футболістам, особливо дісталося ветеранам команди. До речі, абсолютно обґрунтовано.

Гру Шахтаря в Римі не можна назвати сюрпризом. В принципі, це всього лише продовження і тієї кризи, в якій опинилася команда, і того, що ми спостерігаємо останнім часом. Здавалося б, що в матчі з Ромою побіжать ветерани, в цілому, команда буде мобілізованою, тому що грає проти італійського гранда. Але ні, виставкового, в хорошому сенсі, матчу від Шахтаря я не побачив. Кількість часу володіння м'ячем виявилося взагалі ні про що.

Я ще раз хотів би звернути увагу на післяматчеві посмішки та обійми в перерві. Я цього не зрозумів, як і багато вболівальників. Цей матч був спектаклем Фонсеки. 3:0, він посміхається, а ось футболісти Шахтаря були просто масовкою. Це йому треба було бути актором, посміхатися на камери, адже він обіграв Шахтар в той час, коли під ним хитається крісло. А вам, друзі-футболісти, після такої гри треба було стиснути зуби і йти в роздягальню, думати, як врятувати репутацію в наступний четвер.

Такий ванільний, усміхнений Шахтар, дуже вигідний як Ромі, так і Фонсека. Ось обіграйте в Києві Рому 4:0 і шукайте на полі усміхненого Фонсеку! Але ви його таким не знайдете. Тому що після такої поразки він втече в роздягальню, і його на італійській батьківщині чекатиме дуже жорсткий прийом. Тому поверніть в четвер характер на полі, і вистачить обіймашок. Такий наш посил", - сказав Денисов.