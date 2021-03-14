 Андерлехт з Михайліченком програв Генку у півфіналі Кубку Бельгії | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо на виїзді переграло Зорю у 18 турі УПЛ
Вчора 18:52 861
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі
Вчора 23:12 141
Красюк розповів, як розподілиться гонорар у бою Усик - Джойс
Вчора 22:39 355
Збірна України з труднощами обіграла Фарерські острови
Вчора 22:08 318
Олександрія здобула домашню перемогу над Олімпіком у 18 турі УПЛ
Вчора 21:22 355
Космос! Ламела забив знущальний гол рабоною в дербі з Арсеналом
Вчора 19:31 1669
Шахтар розгромив Десну у 18 турі УПЛ
Вчора 18:53 1025
Гол року! Сидорчук неймовірним пострілом забиває у ворота Зорі
Вчора 18:33 8533
Колос розгромив Маріуполь у 18 турі УПЛ
Вчора 15:54 2309
Україна - 10-а в одиночній змішаній естафеті в Нове-Место
Вчора 15:25 553
Блоги
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі Андрій Твердохліб
Вчора 23:12 138
Космос! Ламела забив знущальний гол рабоною в дербі з Арсеналом
Космос! Ламела забив знущальний гол рабоною в дербі з Арсеналом Андрій Твердохліб
Вчора 19:31 1656
Сидорчук забив феноменальний гол, не так давно інший футболіст Динамо забивав подібний
Сидорчук забив феноменальний гол, не так давно інший футболіст Динамо забивав подібний Андрій Твердохліб
Вчора 19:16 1822
Гол року! Сидорчук неймовірним пострілом забиває у ворота Зорі
Гол року! Сидорчук неймовірним пострілом забиває у ворота Зорі Андрій Твердохліб
Вчора 18:33 8522
Дівчина дня. Українська журналістка Ольга Каленчук заворожила італійську публіку
Дівчина дня. Українська журналістка Ольга Каленчук заворожила італійську публіку Андрій Твердохліб
Вчора 14:39 1989
Фінська біатлоністка на високій швидкості вилетіла з траси
Фінська біатлоністка на високій швидкості вилетіла з траси Андрій Твердохліб
Вчора 13:06 861
Без бюстгалтера: Еліна Світоліна знялася у відвертій фотосесії
Без бюстгалтера: Еліна Світоліна знялася у відвертій фотосесії Андрій Твердохліб
Вчора 12:13 7915
Я - декан: скандальний російський спортсмен вчергове зганьбився
Я - декан: скандальний російський спортсмен вчергове зганьбився Андрій Твердохліб
Вчора 11:23 1520
У Києві проходить унікальна виставка Олімпійського чемпіона Барселони
У Києві проходить унікальна виставка Олімпійського чемпіона Барселони Андрій Твердохліб
Вчора 07:09 509
Ефектний гол збірної України потрапив у добірку найкращих в турі відбору на ЧЄ-2022
Ефектний гол збірної України потрапив у добірку найкращих в турі відбору на ЧЄ-2022 Valeriy Ruchka
13.03.2021 21:12 1071
Легендарного Шакіла О'Ніла забрала швидка після жорсткого нокауту
Легендарного Шакіла О'Ніла забрала швидка після жорсткого нокауту Андрій Твердохліб
12.03.2021 20:52 9187
Відео дня. 54-річний легендарний футболіст розпочав свій 36-й сезон на найвищому рівні
Відео дня. 54-річний легендарний футболіст розпочав свій 36-й сезон на найвищому рівні Андрій Твердохліб
12.03.2021 18:24 2221
Відома українська спортсменка почала продавати свої еротичні фото, прихільники обурилися
Відома українська спортсменка почала продавати свої еротичні фото, прихільники обурилися Андрій Твердохліб
12.03.2021 13:08 4357
Промо-відео до бою Берінчик - Санчес
Промо-відео до бою Берінчик - Санчес Андрій Твердохліб
12.03.2021 10:33 628
На Площі зірок у Києві відкрили іменні зірки відомих спортсменів
На Площі зірок у Києві відкрили іменні зірки відомих спортсменів Valeriy Ruchka
11.03.2021 14:06 930
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14 Березня 2021
23:59 Футбол ПСЖ сенсаційно програв Нанту у 29 турі Ліги 1 73
23:52 Футбол Севілья перемогла Бетіс у 27 турі Ла-Ліги 89
23:45 Футбол Андерлехт з Михайліченком програв Генку у півфіналі Кубку Бельгії 157
23:41 Футбол Мілан вдома програв Наполі в 27 турі Серії А 140
23:26 Футбол Кальярі - Ювентус 1:3. Огляд матчу 176
23:12 Блог Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі 141
23:10 Футбол Манчестер Юнайтед завдяки автоголу здолав Вест Гем у 28 турі АПЛ 215
22:55 Хокей. УХЛ Білий Барс - Сокіл 1:4. Огляд матчу 229
22:39 Бокс Красюк розповів, як розподілиться гонорар у бою Усик - Джойс 355
22:25 Футбол Торіно - Інтер 1:2. Огляд матчу 324
22:08 Гандбол Збірна України з труднощами обіграла Фарерські острови 318
21:54 Футбол Олександрія - Олімпік 2:0. Огляд матчу 393
21:40 Футбол Вільярреал переграв Ейбар у 27 турі Ла-Ліги 388
21:39 Кіберспорт Odessa Gaming - Ternopil Gaming: онлайн трансляція. LIVE 3136
21:22 Футбол Олександрія здобула домашню перемогу над Олімпіком у 18 турі УПЛ 355
21:09 Футбол Штутгарт вдома переміг Гоффенгайм у 25 турі Бундесліги 428
21:02 Кіберспорт Lviv Boars - Azov Wolves: онлайн трансляція. LIVE 3145
20:54 Футбол Хет-трик Роналду приніс перемогу Ювентусу над Кальярі в 27 турі Серії А 396
20:41 Хокей. УХЛ Маріуполь - Краматорськ 1:4. Огляд матчу 605
20:26 Футбол Арсенал переграв Тоттенгем у 28 турі АПЛ 678
20:12 Футбол Монако зіграв внічию з Ліллем у 29 турі Ліги 1 556
19:59 Футбол Парма - Рома 2:0. Огляд матчу 652
19:45 Футбол Зоря - Динамо 0:2. Огляд матчу 1317
19:35 Футбол Шахтар - Десна 4:0. Огляд матчу 1224
19:31 Блог Космос! Ламела забив знущальний гол рабоною в дербі з Арсеналом 1669

Андерлехт з Михайліченком програв Генку у півфіналі Кубку Бельгії

Вчора 23:45 157 0
Українець вийшов на заміну на 62-ій хвилині матчу
Андерлехт з Михайліченком програв Генку у півфіналі Кубку Бельгії
#Андерлехт, #Генк

Джерело - Чемпіон.

У півфінальному матчі Кубку Бельгії Андерлехт вдома поступився Генку.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь гостей.

Українець Богдан Михайліченко матч розпочинав на лаві запасних і вийшов на заміну на 62-ій хвилині.

У фіналі турніру Генк зіграє зі Стандартом, який вчора у півфіналі переграв Ейпен - 1:0.

Кубок Бельгії 
1/2 фіналу, 14 березня

Андерлехт - Генк 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Онуачу, 0:2 - 59 Міазга (авт), 1:2 - 73 Требель

Нагадаємо, Мехелен зі Шведом зіграв унічию з Андерлехтом.

Коментарі ()