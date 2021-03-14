Андерлехт з Михайліченком програв Генку у півфіналі Кубку Бельгії

Українець вийшов на заміну на 62-ій хвилині матчу

Джерело - Чемпіон.

У півфінальному матчі Кубку Бельгії Андерлехт вдома поступився Генку.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь гостей.

Українець Богдан Михайліченко матч розпочинав на лаві запасних і вийшов на заміну на 62-ій хвилині.

У фіналі турніру Генк зіграє зі Стандартом, який вчора у півфіналі переграв Ейпен - 1:0.

Кубок Бельгії

1/2 фіналу, 14 березня

Андерлехт - Генк 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Онуачу, 0:2 - 59 Міазга (авт), 1:2 - 73 Требель

Нагадаємо, Мехелен зі Шведом зіграв унічию з Андерлехтом.