Андерлехт з Михайліченком програв Генку у півфіналі Кубку Бельгії

Джерело - Чемпіон.
У півфінальному матчі Кубку Бельгії Андерлехт вдома поступився Генку.
Матч завершився з рахунком 2:1 на користь гостей.
Українець Богдан Михайліченко матч розпочинав на лаві запасних і вийшов на заміну на 62-ій хвилині.
У фіналі турніру Генк зіграє зі Стандартом, який вчора у півфіналі переграв Ейпен - 1:0.
Кубок Бельгії
1/2 фіналу, 14 березня
Андерлехт - Генк 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 17 Онуачу, 0:2 - 59 Міазга (авт), 1:2 - 73 Требель
Нагадаємо, Мехелен зі Шведом зіграв унічию з Андерлехтом.