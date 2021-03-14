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Арсенал переграв Тоттенгем у 28 турі АПЛ

Сьогодні 20:26 167 0
Ламела з героя перетворився на антигероя
Арсенал переграв Тоттенгем у 28 турі АПЛ
#Арсенал, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

У матчі 28-го туру англійської Прем’єр-ліги зустрічалися Арсенал та Тоттенгем.

У першому таймі матчу Ламела забив рабоною гарний гол. Перед перервою каноніри зрівняли рахунок. У другому таймі Лаказетт реалізував пенальті та забив переможний гол у матчі. А через кілька хвилин Ламела отримав друге попередження і Тоттенгем залишився у меншості. Наприкінці матчу після уадру Кейна канонірів врятував каркас воріт.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь господарів.

Чемпіонат Англії - АПЛ
28 тур, 14 березня

Арсенал - Тоттенгем 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 33 Ламела, 1:1 - 44 Одегорд, 2:1 - 64 Лаказетт (пен)

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