Арсенал переграв Тоттенгем у 28 турі АПЛ

Ламела з героя перетворився на антигероя

Джерело - Чемпіон.

У матчі 28-го туру англійської Прем’єр-ліги зустрічалися Арсенал та Тоттенгем.

У першому таймі матчу Ламела забив рабоною гарний гол. Перед перервою каноніри зрівняли рахунок. У другому таймі Лаказетт реалізував пенальті та забив переможний гол у матчі. А через кілька хвилин Ламела отримав друге попередження і Тоттенгем залишився у меншості. Наприкінці матчу після уадру Кейна канонірів врятував каркас воріт.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь господарів.

Чемпіонат Англії - АПЛ

28 тур, 14 березня

Арсенал - Тоттенгем 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 33 Ламела, 1:1 - 44 Одегорд, 2:1 - 64 Лаказетт (пен)

Раніше, Манчестер Сіті Зінченка розгромив Фулгем у 28 турі АПЛ.