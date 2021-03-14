 Шахтар - Десна 4:0: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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#Десна, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18-го туру української Прем’єр-Ліги донецький Шахтар зустрічався з чернігівською Десною.

Чемпіонат України - Прем’єр-Ліга
18 тур, 14 березня

Шахтар - Десна 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Тете (пен), 2:0 - 75 Соломон, 3:0 - 77 Соломон, 4:0 - 80 Тете

Шахтар: Анатолій Трубін, Додо, Сергій Кривцов, Маркос Антоніо (Марлос 60), Жуніор Мораес (Дентіньйо 71), Тете (Тайсон 81), Манор Соломон (Євген Коноплянка 81), Алан Патрік (Георгій Судаков 81), Микола Матвієнко, Майкон Де Андраде, Валерій Бондар

Десна: Євген Паст (Ігор Литовка 88), Павло Полегенько, Йоонас Тамм, Владислав Огіря, Владислав Калітвінцев (Леван Арвеладзе 76), Єгор Картушов, Євген Чепурненко (Максим Дегтярьов 46), Андрій Тотовицький, Андрій Мостовий, Олексій Гуцуляк, Максим Імереков

Попередження: Микола Матвієнко 40, Додо 68 - Владислав Огиря 30, Максим Імереков 33

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