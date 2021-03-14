Джерело - Чемпіон.
Маріуполь приймає Колос у 18 турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Маріуполь: Кудрик, Стасюк, Мампассі, Чоботенко, Меліченко, Чех, Мишньо, Топалов, Горбунов, Бондаренко, Кулаков
Запасні: Гальчук, Драмбаєв, Сагуткін, Муравський, Кирюханцев, Петерман, Кащук, Очеретько, Трофимюк
Колос: Кучерук, Золтов, Петров, Новак, Чорноморець, Задоя, Оріховський, Антюх, Чурко, Костишин, Лисенко
Запасні: Кучеренко, Кравченко, Ром, Мілько, Нгамба, Богданов, Ільїн, Мамаду, Ісаєнко
Поєдинок розпочнеться о 14:00.
Нагадаємо, Дніпро-1 у меншості перемогло Ворсклу.