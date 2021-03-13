Максимов пояснив поразку від Дніпра-1

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов підсумував поразку від Дніпра-1 у 18 туру УПЛ.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Першим таймом незадоволений, у другому трохи краще було. Намагалися контролювати м'яч, тому що в першому таймі підлаштувалися під гру суперника. Бажання було, моменти створювали, але не забили. Нічого страшного.

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Я говорив не один раз Яворському: поміняйся зі Скляром, він ніколи не виграє там. В результаті Саня програв, пішла атака і Довбик забив. Що поробиш? Програли спочатку, коли воротар вибивав. Раніше зустрічати треба було.

Ми вгорі програємо, тому що немає високих футболістів. Важко було пройти цю оборону", - сказав Максимов.