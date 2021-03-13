Луческу назвав заявку на матч з Зорею

Стала відома заявка Динамо на матч проти Зорі

Джерело - Чемпіон.

Динамо прибуло до Запоріжжя, де в неділю, 14 березня, зіграє матч УПЛ проти Зорі.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

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На матч проти Зорі головний тренер Динамо Мірча Луческу взяв 23 футболістів:

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко;

Захисники: Томаш Кендзьора, Олександр Сирота, Ілля Забарний, Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Сідклей, Олександр Тимчик, Денис Попов;

Півзахисники: Олександр Андрієвський, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв, Денис Гармаш, Богдан Лєднєв, Карлос де Пена, Жерсон Родрігес, Віктор Циганков;

Нападники: Владислав Супряга, Артем Бєсєдін.

Третім голкіпером буде Валентин Моргун, який зіграв сьогодні в складі дубля.