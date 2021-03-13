Джерело - hromadske.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов повідомив про перевірку обставин ратифікації Харківських угод 2010 року, за якими на той момент на 25 років було продовжено термін перебування Чорноморського флоту РФ в Севастополі.
Про це повідомляє hromadske.
РНБО доручила Службі безпеки України з'ясувати, яким чином 236 депутатів проголосували "за" з цього питання, зокрема президент Шахтаря Рінат Ахметов, президент Зорі Євген Геллер і президент Чорноморця Леонід Клімов.
За словами Данилова, якщо СБУ вважатиме за необхідне, вона повинна порушити провадження проти цих людей по ст. 111 ККУ Державна зрада.