РНБО доручила Службі безпеки України з'ясувати, яким чином 236 депутатів проголосували «за» з цього питання

Джерело - hromadske.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов повідомив про перевірку обставин ратифікації Харківських угод 2010 року, за якими на той момент на 25 років було продовжено термін перебування Чорноморського флоту РФ в Севастополі.

Про це повідомляє hromadske.

РНБО доручила Службі безпеки України з'ясувати, яким чином 236 депутатів проголосували "за" з цього питання, зокрема президент Шахтаря Рінат Ахметов, президент Зорі Євген Геллер і президент Чорноморця Леонід Клімов.

За словами Данилова, якщо СБУ вважатиме за необхідне, вона повинна порушити провадження проти цих людей по ст. 111 ККУ Державна зрада.

Раніше помер старший брат Ріната Ахметова – Ігор.