Джерело - Чемпіон.
Минай прийматиме Інгулець у 18 турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Минай: Попович, Кожанов, Карась, Пиняшко, Ткачук, Шиндер, Книш, Нурієв, Маємбе, Мілевський, Ковтун
Запасні: Каніболоцький, Петрусенко, Сніжко, Бойко, Попович, Хахльов, Ахмедзаде, Кополовець
Інгулець: Малиш, Салем, Запорожець, Бартуловіч, Кучеренко, Шишка, Балан, Щедрий, Сітчінава, Ковальов, Квасний
Запасні: Кринський, Шевцов, Мкомола, Чайковський, Білоцерковець, Асмелаш, Синьогуб, Семенко
Поєдинок розпочнеться о 14:00