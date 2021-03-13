Лукаку має намір залишитися в Інтері

Бельгійський нападник зацікавив Манчестер Сіті

Джерело - Football Italia.

Манчестер Сіті має намір придбати нападника Інтера Ромелу Лукаку.

Про це повідомляє Football Italia.

Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола вважає бельгійця ідеальним підсиленням свого нинішнього складу.

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Однак сам Лукаку не хоче йти з Інтера. Влітку Сіті вже контактував з 27-річним гравцем, але трансфер не відбувся.

Нагадаємо, Зінченко став одним з найкращих гравців матчу Манчестер Сіті - Саутгемптон.