Лукаку має намір залишитися в Інтері

Джерело - Football Italia.
Манчестер Сіті має намір придбати нападника Інтера Ромелу Лукаку.
Про це повідомляє Football Italia.
Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола вважає бельгійця ідеальним підсиленням свого нинішнього складу.
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Однак сам Лукаку не хоче йти з Інтера. Влітку Сіті вже контактував з 27-річним гравцем, але трансфер не відбувся.
Нагадаємо, Зінченко став одним з найкращих гравців матчу Манчестер Сіті - Саутгемптон.