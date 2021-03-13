Лондонський Челсі розглядав можливість придбання Андрія Ярмоленка та Тайсона.

Про це розповів колишній власник Металіста Олександр Ярославський.

"Іноді Абрамович мені задавав питання по якомусь гравцеві: "Запитай у Краснікова". Женя мені писав оцінки, і я Роману відсилав. Завжди було стовідсоткове влучання. Челсі розглядав Ярмоленка, Тайсона дивилися. До речі, даремно вони Тайсона не взяли тоді", - сказав Ярославський.