Легендарний Іван Гешко пробіжить Battle Mile

Джерело - Чемпiон.

Цієї неділі, 14 березня, відбудуться останні тури для всіх команд-аматорів в рамках Battle Mile Indoor League, а саме: 6 та 7 (останній) тури серед чоловічих команд і 4 та 5 (останній) тури серед жіночих команд. За традицією, ця спортивна подія відбудеться у київському манежі КМШВСМ.

Battle Mile Indoor League – це абсолютно, новий формат командних змагань, аналогів якому немає у світі. Завдання цих змагань насамперед стоїть у тому, щоб популяризувати командний біг не тільки в Україні, а й за її межами!

Інтригуюча фігура "джокера" у команді додає неабиякої інтриги. Адже така родзинка може змінити всю розв'язку забігу.

Тому саме 14 березня, вирішиться доля майбутніх переможців у чоловічих та жіночих аматорських командах.

Серед жіночих аматорських команд абсолютним лідером без жодної поразки є Kuzin Team, на другому місці у турнірній таблиці знаходяться KMRC Бандитки. Нагадаємо, що серед жіночих команд-аматорів проходить всього 5 турів.

У чоловічих командах, наразі очолює турнірну таблицю команда ПУШПБ, команду доповнює чемпіон світу на дистанції 1500 метрів у приміщенні - Іван Гешко, зараз Іван виступає як спортсмен-аматор. Серед чоловічих команд-аматорів проходить 7 турів.

Окрім командних заліків, відбудуться і особисті заліки в рамках Рейтингової милі, де учасних біжить сам за себе, а не за всю команду.